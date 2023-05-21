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    Anlık Bildirim

    Android'den iPhone'a geçiş yapanların oranı giderek artıyor

    Giderek daha fazla kullanıcı Android'den iPhone'a geçiyor. CIRP tarafından paylaşılan son veriler Android'den iPhone'a geçiş oranının son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu.
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    Android'den iPhone'a geçiş yapanların oranı giderek artıyor Tam Boyutta Gör
    CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) analiz şirketine göre Android kullanıcıları toplu halde Apple akıllı telefonlara geçmeye devam ediyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, son beş yılda Android'den iOS'a geçen kullanıcıların sayısında önemli bir artış olduğunu ortaya koydu.

    Ankete katılan yeni iPhone sahiplerinin %15'i önceki akıllı telefonlarının bir Android cihaz olduğunu söyledi. Kıyaslama açısından bu oranın bir önceki yıl %11, ondan önceki sene ise %10 olduğunu belirtelim. Yayınlanan veriler 2018 yılında da %15 seviyesine ulaşıldığını gösteriyor.

    Android'den iPhone'a geçiş yapanların oranı giderek artıyor Tam Boyutta Gör

    Son 9 yıldaki en yüksek geçiş 2016'da

    Bundan önceki yıllarda Android'den iOS'a geçiş oranının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Özellikle 2016 yılında %21'lik oranla en yüksek seviyeye ulaşılmış olması dikkat çekiyor. Bu, son dokuz yıldaki en yüksek geçiş olarak kayıtlara geçmiş durumda.

    Söz konusu araştırma Mart 2023'te sona eren bir yıllık dönemi kapsıyor. Bunu göz önünde bulundurarak platform değişikliğindeki önemli artışı iPhone 14 serisinin başarısına bağlayabiliriz. Birçok kullanıcının dikkatini çeken yeni iPhone serisi, Android'den iOS'a geçiş kararında önemli bir rol oynamış görünüyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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