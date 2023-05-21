Tam Boyutta Gör CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) analiz şirketine göre Android kullanıcıları toplu halde Apple akıllı telefonlara geçmeye devam ediyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, son beş yılda Android'den iOS'a geçen kullanıcıların sayısında önemli bir artış olduğunu ortaya koydu.

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Ankete katılan yeni iPhone sahiplerinin %15'i önceki akıllı telefonlarının bir Android cihaz olduğunu söyledi. Kıyaslama açısından bu oranın bir önceki yıl %11, ondan önceki sene ise %10 olduğunu belirtelim. Yayınlanan veriler 2018 yılında da %15 seviyesine ulaşıldığını gösteriyor.

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Son 9 yıldaki en yüksek geçiş 2016'da

Bundan önceki yıllarda Android'den iOS'a geçiş oranının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Özellikle 2016 yılında %21'lik oranla en yüksek seviyeye ulaşılmış olması dikkat çekiyor. Bu, son dokuz yıldaki en yüksek geçiş olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Söz konusu araştırma Mart 2023'te sona eren bir yıllık dönemi kapsıyor. Bunu göz önünde bulundurarak platform değişikliğindeki önemli artışı iPhone 14 serisinin başarısına bağlayabiliriz. Birçok kullanıcının dikkatini çeken yeni iPhone serisi, Android'den iOS'a geçiş kararında önemli bir rol oynamış görünüyor.

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Android'den iPhone'a geçiş yapanların oranı giderek artıyor