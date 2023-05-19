Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı Spacetop tanıtıldı

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Tel Aviv merkezli Sightful şirketi sıra dışı bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Android tabanlı Spacetop'un ekranı yok ve masaüstü sadece kullanıcı artırılmış gerçeklik gözlüğü taktığında görülebiliyor.

Apple'ın arttırılmış gerçeklik gözlüğü yakında tanıtılmayacak 6 sa. önce eklendi

Dizüstü bilgisayarın alt kısmı klasik dizüstü bilgisayarlardan farklı değil. Touchpad, klavye, parmak izi tarayıcısı ve bağlantı noktaları ile donatılmış plastik bir gövdeye sahip. Üst tarafında gözlük için bir oyuk ve kafa takibi için özel sensörler dışında hiçbir şey yok.

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Çalışma mantığı basit. Kullanıcı dizüstü bilgisayarı açıyor ve artırılmış gerçeklik gözlüğünü takıyor. Bunun ardından yüzünüzün önüne 100 inçlik bir sanal ekran geliyor. Masaüstü boyutunun ayarlanabildiğini belirtelim.

Ne yaptığınızı sizden başkası görmüyor

Spacetop ile birlikte sunulan gözlük Nreal Light'ın değiştirilmiş bir versiyonu. Her bir göz için 1080p çözünürlüğü destekleyen cihaz, entegre hoparlöre sahip. Artırılmış gerçeklik gözlüğü dizüstü bilgisayara bir kablo aracılığıyla kalıcı olarak bağlı.

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Spacetop'un en büyük avantajı ne yaptığınızı sizden başka kimsenin göremeyecek olması. Yani istediğiniz her yerde gizlilik endişesi olmadan çalışmanıza olanak tanıyor. Fiziksel ekranı olmayan dizüstü bilgisayarın teknik özelliklerini aşağıdaki liste aracılığıyla görebilirsiniz.

Spacetop özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 GPU: Adreno 650

Adreno 650 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Pil ömrü: 5 saat

5 saat Web kamerası: 5 MP, 2560 x 1920

5 MP, 2560 x 1920 İşletim Sistemi: Android tabanlı Spacetop OS

Android tabanlı Spacetop OS Boyutlar: 266 x 249 x 40 mm

266 x 249 x 40 mm Ağırlık: 1.5 kg

Cihaz Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.1'i destekliyor. Kablolu bağlantı için USB-C, USB-A, HDMI ve 3.5 mm kulaklık girişleri var. Ne yazık ki dizüstü bilgisayar yalnızca web uygulamalarını destekliyor.

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Spacetop fiyatı

Sightful, yenilikçi dizüstü bilgisayarı 31 Mayıs'ta Kaliforniya'da piyasaya sürecek. Üretici ilk partinin teslimata hazır olduğunu bildirdi. Simdilik sadece 1.000 kişi için satışa çıkacak. Spacetop için belirlenen fiyat etiketi 2.000 dolar.

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Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı Spacetop tanıtıldı