Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı Spacetop tanıtıldı

Tel Aviv merkezli Sightful şirketi sıra dışı bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Android tabanlı Spacetop'un ekranı yok ve masaüstü sadece kullanıcı artırılmış gerçeklik gözlüğü taktığında görülebiliyor.
Dizüstü bilgisayarın alt kısmı klasik dizüstü bilgisayarlardan farklı değil. Touchpad, klavye, parmak izi tarayıcısı ve bağlantı noktaları ile donatılmış plastik bir gövdeye sahip. Üst tarafında gözlük için bir oyuk ve kafa takibi için özel sensörler dışında hiçbir şey yok.
Çalışma mantığı basit. Kullanıcı dizüstü bilgisayarı açıyor ve artırılmış gerçeklik gözlüğünü takıyor. Bunun ardından yüzünüzün önüne 100 inçlik bir sanal ekran geliyor. Masaüstü boyutunun ayarlanabildiğini belirtelim.
Ne yaptığınızı sizden başkası görmüyor
Spacetop ile birlikte sunulan gözlük Nreal Light'ın değiştirilmiş bir versiyonu. Her bir göz için 1080p çözünürlüğü destekleyen cihaz, entegre hoparlöre sahip. Artırılmış gerçeklik gözlüğü dizüstü bilgisayara bir kablo aracılığıyla kalıcı olarak bağlı.
Spacetop'un en büyük avantajı ne yaptığınızı sizden başka kimsenin göremeyecek olması. Yani istediğiniz her yerde gizlilik endişesi olmadan çalışmanıza olanak tanıyor. Fiziksel ekranı olmayan dizüstü bilgisayarın teknik özelliklerini aşağıdaki liste aracılığıyla görebilirsiniz.
Spacetop özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- GPU: Adreno 650
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Pil ömrü: 5 saat
- Web kamerası: 5 MP, 2560 x 1920
- İşletim Sistemi: Android tabanlı Spacetop OS
- Boyutlar: 266 x 249 x 40 mm
- Ağırlık: 1.5 kg
Cihaz Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.1'i destekliyor. Kablolu bağlantı için USB-C, USB-A, HDMI ve 3.5 mm kulaklık girişleri var. Ne yazık ki dizüstü bilgisayar yalnızca web uygulamalarını destekliyor.
Spacetop fiyatı
Sightful, yenilikçi dizüstü bilgisayarı 31 Mayıs'ta Kaliforniya'da piyasaya sürecek. Üretici ilk partinin teslimata hazır olduğunu bildirdi. Simdilik sadece 1.000 kişi için satışa çıkacak. Spacetop için belirlenen fiyat etiketi 2.000 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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