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    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı Spacetop tanıtıldı

    İsrailli bir şirket fiziksel ekranı olmayan sıra dışı bir dizüstü bilgisayar duyurdu. Spacetop olarak adlandırılan cihazın ekranını sadece dizüstü bilgisayarın sahibi görebiliyor.
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    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı Spacetop tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Tel Aviv merkezli Sightful şirketi sıra dışı bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Android tabanlı Spacetop'un ekranı yok ve masaüstü sadece kullanıcı artırılmış gerçeklik gözlüğü taktığında görülebiliyor.

    Dizüstü bilgisayarın alt kısmı klasik dizüstü bilgisayarlardan farklı değil. Touchpad, klavye, parmak izi tarayıcısı ve bağlantı noktaları ile donatılmış plastik bir gövdeye sahip. Üst tarafında gözlük için bir oyuk ve kafa takibi için özel sensörler dışında hiçbir şey yok.

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı Spacetop tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Çalışma mantığı basit. Kullanıcı dizüstü bilgisayarı açıyor ve artırılmış gerçeklik gözlüğünü takıyor. Bunun ardından yüzünüzün önüne 100 inçlik bir sanal ekran geliyor. Masaüstü boyutunun ayarlanabildiğini belirtelim.

    Ne yaptığınızı sizden başkası görmüyor

    Spacetop ile birlikte sunulan gözlük Nreal Light'ın değiştirilmiş bir versiyonu. Her bir göz için 1080p çözünürlüğü destekleyen cihaz, entegre hoparlöre sahip. Artırılmış gerçeklik gözlüğü dizüstü bilgisayara bir kablo aracılığıyla kalıcı olarak bağlı.

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı Spacetop tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Spacetop'un en büyük avantajı ne yaptığınızı sizden başka kimsenin göremeyecek olması. Yani istediğiniz her yerde gizlilik endişesi olmadan çalışmanıza olanak tanıyor. Fiziksel ekranı olmayan dizüstü bilgisayarın teknik özelliklerini aşağıdaki liste aracılığıyla görebilirsiniz.

    Spacetop özellikleri

    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
    • GPU: Adreno 650
    • RAM: 8 GB
    • Depolama: 256 GB
    • Pil ömrü: 5 saat
    • Web kamerası: 5 MP, 2560 x 1920
    • İşletim Sistemi: Android tabanlı Spacetop OS
    • Boyutlar: 266 x 249 x 40 mm
    • Ağırlık: 1.5 kg

    Cihaz Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.1'i destekliyor. Kablolu bağlantı için USB-C, USB-A, HDMI ve 3.5 mm kulaklık girişleri var. Ne yazık ki dizüstü bilgisayar yalnızca web uygulamalarını destekliyor.

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı Spacetop tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Spacetop fiyatı

    Sightful, yenilikçi dizüstü bilgisayarı 31 Mayıs'ta Kaliforniya'da piyasaya sürecek. Üretici ilk partinin teslimata hazır olduğunu bildirdi. Simdilik sadece 1.000 kişi için satışa çıkacak. Spacetop için belirlenen fiyat etiketi 2.000 dolar.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    dizüstü bilgisayar, ar ve
    5 etiket daha artırılmış gerçeklik gözlüğü Spacetop ekransız dizüstü bilgisayar Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
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