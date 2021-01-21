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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android için Firefox, uzantıların yüklenmesini kolaylaştıracak

    25 Ocak'ta gelecek olan Firefox 85 ile Android kullanıcılarının üçüncü taraf uzantıları yüklemek daha kolay hale gelecek.
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    Tarayıcılar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Android için Firefox, uzantıların yüklenmesini kolaylaştıracak

    Firefox, üçüncü taraf uzantılarını destekleyen az sayıda mobil tarayıcıdan birisi olma özelliğini taşıyor. Şimdiye kadar, mobil kullanıcılar uzantıları yalnızca Eklenti Yöneticisi'nden yükleyebiliyordu ve bu durum masaüstü yükleme işlemine alışkın olanlar için kafa karışıklığı yaratıyordu. Tarayıcıya gelecek en son güncelleme ile üçüncü taraf uzantıların yüklenmesi çok daha kolay hale gelecek.

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    Uzantılar daha kolay yüklenebilecek

    25 Ocak'ta piyasaya sürülecek olan Firefox 85 ile Android için Firefox kullanıcıları, desteklenen uzantıları doğrudan addons.mozilla.org adresinden yükleyebilecekler. Mozilla, bu güncellemenin mobil kullanıcılara uzantıları denerken çok daha sorunsuz bir yükleme deneyimi sunacağını umuyor.

    Firefox 85 ile Android kullanıcıları, desteklenen öneri uzantılarını doğrudan yükleyebilecek. Web Arşivleri uzantısı, kullanıcıların 10'dan fazla arama motorunda web sayfalarının arşivlenmiş ve önbelleğe alınmış sürümlerini görüntülemesine olanak tanıyor.

    Diğer uzantı öneri arasında, bir gizlilik uzantısı olan Ghostery; web siteleri için karanlık mod sağlayan Dark Reader; tersine görsel arama aracı olan Görselle Arama gibi uzantılar yer alıyor.

    Firefox: Hızlı, gizli ve güvenli web tarayıcı Firefox: Hızlı, gizli ve güvenli web tarayıcı Firefox: Hızlı, gizli ve güvenli web tarayıcı Firefox: Hızlı, gizli ve güvenli web tarayıcı Mozilla Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir



    https://www.engadget.com/mozilla-firefox-extensions-android-install-083324925.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ARISLCK 47 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Telefonda bir sürü tarayıcı denedim. Firefox u da denemiştim zamanında ama şu an çok akıcı ve kullanışlı olmuş reklam engelleyici de kuruluyor çok beğendim.
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