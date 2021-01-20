Huawei, güncellediği AppGallery arayüzüyle kullanıcıların uygulamalara erişimini kolaylaştırıyor

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Huawei, Avrupa'da akıllı telefon kullanıcılarına binlerce uygulama ve oyunu daha kolay keşfetmelerinin yeni bir yolunu sunan güncellenmiş AppGallery arayüzünü duyurdu.Yeni arayüzde altta dört sekme bulunuyor: Öne Çıkanlar, Uygulamalar, Oyunlar, Ben. Değişen arayüzle beraber uygulamaların simgeleri de daha büyük görünüyor.

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AppGallery'nin yenilenen arayüzü

En büyük eklemelerden biri, uygulamaları ve oyunları kart şeklinde sunan "Öne Çıkanlar" sekmesi olarak görünüyor. Bu kartlar, o uygulamanın özel sayfasına gitmeden önce uygulamaları indirmek için doğrudan erişim sağlıyor. Huawei, App Gallery'nin editörlerinin, içerikleri daha çok yerel eğilimlere ve ihtiyaçlara odaklayacağını söylüyor. Bulunduğunuz ülke içinde en çok indirilen ve en fazla dikkat çeken uygulamalar ve oyunlar bu sekmede görüntülenebiliyor.

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Yeni arayüzle beraber gelen diğer iki sekme olan Uygulamalar ve Oyunlar, kullanıcılara daha gelişmiş ve odaklanmış bir keşif deneyimi sunmayı amaçlıyor. Huawei, kullanıcıların yorumları ve derecelendirmeleri keşfetmesini kolaylaştırmak için uygulamaların ürün sayfalarını da yeniledi.

'Ben' sekmesi içinde yer alan Hediyeler bölümünde, kullanıcılara uygulamalar tarafından sunulan avantajlar gösteriliyor. Uygulamaların sunduğu indirimlere, ücretsiz üyeliklere ve promosyonlara buradan erişim sağlanabiliyor. Ayrıca Hediyeler ve Kampanyalar özelliklerine Öne Çıkanlar sekmesinden de erişim mümkün.

AppGallery, kullanıcılarına 18 farklı uygulama kategorisi sunuyor. Bu kategoriler arasında; oyunlar, sosyal, eğlence, eğitim, haber ve okuma, fotoğraf ve video, yiyecek ve içecek, ulaşım ve biletler, alışveriş ve araçlar bulunuyor.

Aylık 500 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan AppGallery'nin güncellenmiş yeni arayüzü ülkemizde kullanıma sunuldu. Yeni arayüzü kullanmak isteyen Huawei ve Honor cihazları sahipleri, yine AppGallery üzerinden uygulamayı güncellemeliler.

https://www.gsmarena.com/huaweis_app_gallery_gets_redesigned_with_improved_navigation_and_updated_featured_tab-news-47273.php

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