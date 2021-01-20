Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, güncellediği AppGallery arayüzüyle kullanıcıların uygulamalara erişimini kolaylaştırıyor

    Huawei'nin uygulama mağazası olan AppGallery yeni bir görünüme kavuştu. Yeni AppGallery arayüzü, popüler uygulama ve oyunlara erişimi kolaylaştırmak için Öne Çıkanlar sekmesi alıyor.
    2 sa.
    569
    28
    1
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Huawei, güncellediği AppGallery arayüzüyle kullanıcıların uygulamalara erişimini kolaylaştırıyor
    Tam Boyutta Gör

    Huawei, Avrupa'da akıllı telefon kullanıcılarına binlerce uygulama ve oyunu daha kolay keşfetmelerinin yeni bir yolunu sunan güncellenmiş AppGallery arayüzünü duyurdu.Yeni arayüzde altta dört sekme bulunuyor: Öne Çıkanlar, Uygulamalar, Oyunlar, Ben. Değişen arayüzle beraber uygulamaların simgeleri de daha büyük görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple, geçtiğimiz yıl App Store'dan 64 milyar dolar kazandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei, hayatta kalmasını sağlamak için Honor markasını sattı

    AppGallery'nin yenilenen arayüzü

    En büyük eklemelerden biri, uygulamaları ve oyunları kart şeklinde sunan "Öne Çıkanlar" sekmesi olarak görünüyor. Bu kartlar, o uygulamanın özel sayfasına gitmeden önce uygulamaları indirmek için doğrudan erişim sağlıyor. Huawei, App Gallery'nin editörlerinin, içerikleri daha çok yerel eğilimlere ve ihtiyaçlara odaklayacağını söylüyor. Bulunduğunuz ülke içinde en çok indirilen ve en fazla dikkat çeken uygulamalar ve oyunlar bu sekmede görüntülenebiliyor.

    Huawei, güncellediği AppGallery arayüzüyle kullanıcıların uygulamalara erişimini kolaylaştırıyor
    Tam Boyutta Gör

    Yeni arayüzle beraber gelen diğer iki sekme olan Uygulamalar ve Oyunlar, kullanıcılara daha gelişmiş ve odaklanmış bir keşif deneyimi sunmayı amaçlıyor. Huawei, kullanıcıların yorumları ve derecelendirmeleri keşfetmesini kolaylaştırmak için uygulamaların ürün sayfalarını da yeniledi.

    'Ben' sekmesi içinde yer alan Hediyeler bölümünde, kullanıcılara uygulamalar tarafından sunulan avantajlar gösteriliyor. Uygulamaların sunduğu indirimlere, ücretsiz üyeliklere ve promosyonlara buradan erişim sağlanabiliyor. Ayrıca Hediyeler ve Kampanyalar özelliklerine Öne Çıkanlar sekmesinden de erişim mümkün.

    AppGallery, kullanıcılarına 18 farklı uygulama kategorisi sunuyor. Bu kategoriler arasında; oyunlar, sosyal, eğlence, eğitim, haber ve okuma, fotoğraf ve video, yiyecek ve içecek, ulaşım ve biletler, alışveriş ve araçlar bulunuyor.

    Aylık 500 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan AppGallery'nin güncellenmiş yeni arayüzü ülkemizde kullanıma sunuldu. Yeni arayüzü kullanmak isteyen Huawei ve Honor cihazları sahipleri, yine AppGallery üzerinden uygulamayı güncellemeliler.



    https://www.gsmarena.com/huaweis_app_gallery_gets_redesigned_with_improved_navigation_and_updated_featured_tab-news-47273.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster

    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    1 gün önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    M muhammed540 (muhammed ali Taşlı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Boş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. Ülkelerin uyguladığı aşı türleri ve çeşitleri neler ? 40 dk. MediaTek amiral gemisi Dimensity 1200 yonga setini duyurdu 1 sa. Marvel'ın yeni belgesel filmi "Behind the Mask" duyuruldu 1 sa. Benedict Cumberbatch başrollü "Soğuk Savaş" temalı film The Courier'dan ilk görseller paylaşıldı 1 sa. Xiaomi Mi 10T Lite Türkiye'ye geliyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Huawei, güncellediği AppGallery arayüzüyle kullanıcıların uygulamalara erişimini kolaylaştırıyor Sonraki GeForce RTX 2060 yeniden karşınızda: Üstelik daha yüksek fiyata 3 sa. Windows 10'da yeni hata: Tek bir komutla çöküyor 3 sa. Trump; Uber-Waymo davasının kilit ismi Levandowski’den özür diledi 4 sa. Yerli helikopter Gökbey ertelendi 4 sa. Netflix'ten Disney Plus'ın başarısı hakkında açıklama: "Çok etkileyici ama..." 5 sa. LG mobil pazardan çekilebilir 5 sa. Samsung 870 EVO SATA SSD sürücüsü tanıtıldı 6 sa. Yeni Peugeot 208'in Türkiye fiyatı açıklandı! 6 sa. Uncharted ve The Last of Us geliştiricisi Naughty Dog'un yeni oyunu fantastik temalı olabilir 6 sa. Şubat ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı 7 sa. 2021 Mercedes-Benz EQA tanıtıldı: Markanın en küçük elektriklisi 7 sa. [Anket] Koronavirüs aşısı olmak ister misiniz? Hangi aşıyı tercih edersiniz? 8 sa. Entegre kameralı Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) tanıtıldı 8 sa. Türkiye'de toplam 1 milyon doz aşı uygulandı 8 sa. Fiyatı ve özellikleriyle öne çıkan Realme Watch S incelemesi! 8 sa. Qualcomm Snapdragon 870 5G yonga seti duyuruldu 9 sa. God of War'u geliştiren stüdyo henüz duyurulmamış bir oyun üzerinde çalışıyor 9 sa. 2020'nin kötü hatıralarıyla dolu 2020 oyunu büyük ilgi görüyor 10 sa. Türkiye'de üretilecek Hyundai Bayon'un tasarımından yeni ipuçları geldi 10 sa. Kısa filmleriyle tanınan Mahmut Akay'dan X-Men filmi! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız