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    Google Chrome ile artık istediğiniz metni işaretleyerek paylaşmak mümkün

    Google'ın Chrome web tarayıcısı, firma tarafından kullanıcılara sunulan yeni eklentiyle şimdiye kadar sahip olmadığı bir özelliğe sahip oldu. Artık kullanıcılar, metin seçip paylaşabilecek.
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google Chrome ile artık istediğiniz metni işaretleyerek paylaşmak mümkün
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    Web sitelerindeki makaleleri paylaşmak istediğimiz fakat sadece bir kısmının önemli olduğu durumlarda ne yapıyoruz? Genelde o kısmı kopyalayıp istediğimiz kişiye göndererek ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bu duruma çözüm bulmak üzere Google, yeni eklentisini kullanıma sundu. Link to Text Fragment eklentisi, sayfalarda seçilen metne sağ tıklayarak istenildiği gibi paylaşmaya imkan sağlıyor.

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    Chrome Web Mağazası üzerinden indirilebilir olan eklenti, Chrome ve yine Chromium tabanlı Microsoft Edge ile çalışıyor. Bu tarayıcıların kullanıcıları eklentiyi indirdikten sonra, sağ tık menülerine yeni bir elementin eklendiğini görecekler. Bir metin seçip sağ tıklayarak buraya ulaştığınızda size verilecek link, gönderdiğiniz kişinin bilgisayarında açıldığında tam olarak seçtiğiniz metni sarı şekilde işaretleyecek.

    Eklentinin bir yanını belirtmekte fayda var, şimdilik özellik her sayfada farklı tepki veriyor gibi görünüyor. Başka sayfalarda bir kelime bile işaretlenip paylaşılabilirken Donanımhaber üzerindeki makalelerde seçimin oldukça uzun bir metin grubu (en az üç paragraf) oluşturması isteniyor, aksi takdirde link oluşturulmuyor. Bu durum ileride değişir mi bu konuda ise herhangi bir bilgi yok.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 beklenenden daha ucuz olabilir: İşte sürpriz beşinci model"

    Link gönderdiğiniz alıcı, Chrome veya Edge kullanmıyorsa tarayıcıları, atılan sayfayı tamamen gösteren, herhangi bir metni işaretlemeyen şekilde çalışmaya devam edecek. Chrome 80 ve üzeri çalıştıran kullanıcıların kullanabildiği özelliğe siz de sahip olmak isterseniz buradan Chrome Web Mağazası’na giderek eklentiyi indirebilirsiniz.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray (ENVER A.) 21 dk.
    Kopyala yapıştırdan farkı yok gibi.
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