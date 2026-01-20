Giriş
    Microsoft'dan Windows 11 reklamında beklenmedik hata

    Microsoft, Windows 11 tanıtımlarında doğal olarak kendi internet tarayıcısı Microsoft Edge'i öne çıkarıyor. Ancak, yeni reklam videosunda Google Chrome'a yer verdi. Bu hata dikkatli gözlerden kaçmadı.

    microsoft windows 11 reklamı google chrome Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11’i çıkardığından beri Microsoft Edge için agresif bir tanıtım kampanyası yürütüyor. Şirket, daha önce Bing arama sonuçlarında Edge'i öne çıkarmış ve hatta Chrome'un indirme sayfasında Edge temalı reklamlar yayınlamıştı. Bu bağlamda, yakın zamanda yaşanan bir pazarlama hatası dikkat çekici hale geldi.

    Windows 11 reklamında yanlışlıkla Chrome gösterildi

    Microsoft, yakın zamanda Windows 11’in oyun için en iyi işletim sistemi olduğunu iddia ettiği yeni bir reklam videosu yayınladı. Reklamın orijinal versiyonunda, Chrome simgesinin Windows 11 görev çubuğuna sabitlendiği açıkça görülüyordu. Microsoft genellikle ekosisteminde Edge ve Bing'i öne çıkardığı için Chrome'un görünmesi alışılmadık geldi. İzleyiciler hemen ironiyi fark ederek pazarlama ekibinden birinin iş için aktif olarak Chrome tarayıcıyı kullandığını öne sürdü.

    Video yeniden düzenlenerek paylaşıldı

    Microsoft hatayı fark etti ve herhangi bir açıklama yapmadan reklamı düzenledi. Güncellenmiş versiyonda, Chrome artık görev çubuğunda görünmüyor. Microsoft, Chrome'u Edge ve PowerPoint gibi diğer birinci parti uygulamalarla değiştirerek görselleri Microsoft'un alışılagelmiş marka stratejisiyle uyumlu hale getirdi.

    Açıklama gelmedi 

    Microsoft, hatanın nasıl ortaya çıktığını açıklamadı. Chrome'un kısa süreli görünümü, sosyal medya ve forumlarda tepkilere yol açtı. Birçok kullanıcı, Microsoft'un insanları Chrome'dan uzaklaştırmak için uzun süredir yürüttüğü kampanyayı Chrome'un resmi Windows 11 tanıtımında yer almasıyla ilgili olarak alaya aldı.

