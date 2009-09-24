Android işletim sistemli Samsung i5700 GalaxyLite'ın çıkış tarihi 2010'a mı ertelendi?

Samsung firmasının Android işletim sistemini kullanan ilk modeli i7500 Galaxy'nin ardından internette boy gösteren i5700 Galaxy Lite'ın çıkış tarihi, Dialaphone.co.uk sitesine göre 2010 yılına ertelenebilir. Telefonun, abisi i7500'ın satışlarını etkilememesi için bir süre daha bekletildiği de spekülasyonlar arasında.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip i5700 Galaxy Lite, 3.0 inç 320x480 piksel dokunmatik ekran, Android işletim sistemi, HSDPA desteği, 200 MB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD desteği, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 3.5 mm jak girişi, WI-FI / GPS / Bluetooth v2.1 bağlantıları gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Samsung cephesinden gelebilecek resmi açıklamayı merakla bekliyoruz.