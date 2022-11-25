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    Android telefonlardaki açık halen giderilemedi

    Mali grafik birimlerinde yer alan bir açığın ARM tarafından kapatılmasına rağmen akıllı telefon üreticilerinin halen yamayı cihazlarına sunamadığı dile getiriliyor. 
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    Güvenlik açıklarına her zaman gereken önemi verdiğini vurgulayan Android akıllı telefon üreticileri, iş icraata geldiğinde sınıfta kalıyor. Yaz aylarında tespit edilen Mali grafik birimlerindeki açık halen giderilemedi.

    Mali grafiklerde açık var

    Google Project Zero ekibinin yaz aylarında tespit ettiği Mali grafik birimindeki açıklar, saldırganların izin sistemini bypass ederek verilere tam erişim almasına neden oluyor. Ekip ARM firmasına durumu bildirdi ve ağustos ayında bir yama yayınlandı.

    Ne var ki ekibin elindeki test telefonlarının hiçbiri bu yamayı alabilmiş değil. Google, Samsung, Xiaomi gibi markalar aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen açığı kapatacak yamayı yayınlamadı. Herhangi bir bilgilendirme de yapılmış değil.

    Henüz bu açığın bir saldırıya sebep olduğuna dair bilgi yok ancak yama geciktikçe saldırganların keşfetmesi ihtimali de artıyor. Sadece Galaxy S22 ve Samsung’un diğer Snapdragon işlemcili telefonlarının bu açıktan etkilenmediği ifade ediliyor.

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