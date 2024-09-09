Android kullanıcıları dikkat: Yeni zararlı yazılım kripto varlıklarınızı hedef alıyor

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Android kullanıcıları yeni ve tehlikeli bir siber saldırı tehdidiyle karşı karşıya. Güvenlik araştırmacılarının ortaya çıkardığı SpyAgent adlı zararlı yazılım, şimdiye kadar 280'den fazla uygulamada gizlenmiş durumda. Bu zararlı yazılım, cihazlara sızdıktan sonra kullanıcıların kişisel verilerini hedef alıyor ve optik karakter tanıma (OCR) teknolojisiyle çok daha sofistike bir saldırı gerçekleştirebiliyor. Bu saldırıya maruz kalanlar ciddi maddi kayıplarla karşı karşıya kalabilir.

SpyAgent isimli yazılımın hedefi ne?

McAfee Mobil Araştırma Ekibi'nin yaptığı açıklamaya göre, yılın başından beri aktif olan SpyAgent, sahte uygulamalar aracılığıyla Android kullanıcılarını hedef alıyor. Bu zararlı yazılım, çeşitli alanlarda kullanılan sahte uygulamalar şeklinde karşımıza çıkıyor. Bankacılık uygulamaları, eğlence platformları ve benzeri araçlar gibi görünen bu sahte uygulamalar, aslında arka planda çok daha farklı işler yürütüyor. Kullanıcılar, farkında olmadan zararlı bir Android Uygulama Paketi (APK) dosyası indiriyor ve bu dosya yüklendiğinde, zararlı yazılım cihazın SMS mesajlarına, rehberine ve depolama alanına erişim izni talep ediyor.

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SpyAgent’ın temel amacı, kullanıcının cihazındaki tüm fotoğraflara ulaşmak. Ancak bu zararlı yazılım özel fotoğraflarınızla ilgilenmiyor. Bunun yerine, görüntülerin içindeki belirli anahtar kelimeleri veya ifadeleri tespit etmek için OCR teknolojisini kullanıyor. Bu ifadeler, özellikle 12 kelimelik bir anahtar cümleyi bulmaya yönelik. Saldırının asıl hedefi, kullanıcıların kripto cüzdanlarına erişim sağlayabilecek bu cümleyi ele geçirmek.

Kullanıcıların bu saldırılardan korunmak için resmi kaynaklardan gelen uygulamaları indirmesi ve sahte uygulamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Saldırganlar, kullanıcılara sahte web siteleri üzerinden zararlı uygulamaları indirmeleri konusunda kandırıcı mesajlar göndermeye devam ediyor. Bu tür saldırılara karşı dikkatli olunmadığı takdirde, dolandırıcılar kişisel verilerinizi ele geçirebilir ve ciddi mali kayıplara yol açabilir.

Uzmanlar, Android cihaz kullanıcılarını bu tür zararlı yazılımlara karşı uyarıyor ve cihazlarına yükledikleri uygulamaların kaynağını dikkatle kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.

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