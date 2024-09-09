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    Android kullanıcıları dikkat: Yeni zararlı yazılım kripto varlıklarınızı hedef alıyor

    Akıllı telefon dünyasının tehlikeli senaryosu olan siber yazılımlar, bir kez daha kullanıcıların güvenliklerini tehdit ediyor. İşte Android kullanıcılarının korkulu rüyası olabilecek son siber tehdit.

    Android kullanıcıları siber tehlikeyle karşı karşıya Tam Boyutta Gör

    Android kullanıcıları yeni ve tehlikeli bir siber saldırı tehdidiyle karşı karşıya. Güvenlik araştırmacılarının ortaya çıkardığı SpyAgent adlı zararlı yazılım, şimdiye kadar 280'den fazla uygulamada gizlenmiş durumda. Bu zararlı yazılım, cihazlara sızdıktan sonra kullanıcıların kişisel verilerini hedef alıyor ve optik karakter tanıma (OCR) teknolojisiyle çok daha sofistike bir saldırı gerçekleştirebiliyor. Bu saldırıya maruz kalanlar ciddi maddi kayıplarla karşı karşıya kalabilir.

    SpyAgent isimli yazılımın hedefi ne?

    McAfee Mobil Araştırma Ekibi'nin yaptığı açıklamaya göre, yılın başından beri aktif olan SpyAgent, sahte uygulamalar aracılığıyla Android kullanıcılarını hedef alıyor. Bu zararlı yazılım, çeşitli alanlarda kullanılan sahte uygulamalar şeklinde karşımıza çıkıyor. Bankacılık uygulamaları, eğlence platformları ve benzeri araçlar gibi görünen bu sahte uygulamalar, aslında arka planda çok daha farklı işler yürütüyor. Kullanıcılar, farkında olmadan zararlı bir Android Uygulama Paketi (APK) dosyası indiriyor ve bu dosya yüklendiğinde, zararlı yazılım cihazın SMS mesajlarına, rehberine ve depolama alanına erişim izni talep ediyor.

    SpyAgent’ın temel amacı, kullanıcının cihazındaki tüm fotoğraflara ulaşmak. Ancak bu zararlı yazılım özel fotoğraflarınızla ilgilenmiyor. Bunun yerine, görüntülerin içindeki belirli anahtar kelimeleri veya ifadeleri tespit etmek için OCR teknolojisini kullanıyor. Bu ifadeler, özellikle 12 kelimelik bir anahtar cümleyi bulmaya yönelik. Saldırının asıl hedefi, kullanıcıların kripto cüzdanlarına erişim sağlayabilecek bu cümleyi ele geçirmek.

    Kullanıcıların bu saldırılardan korunmak için resmi kaynaklardan gelen uygulamaları indirmesi ve sahte uygulamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Saldırganlar, kullanıcılara sahte web siteleri üzerinden zararlı uygulamaları indirmeleri konusunda kandırıcı mesajlar göndermeye devam ediyor. Bu tür saldırılara karşı dikkatli olunmadığı takdirde, dolandırıcılar kişisel verilerinizi ele geçirebilir ve ciddi mali kayıplara yol açabilir.

    Uzmanlar, Android cihaz kullanıcılarını bu tür zararlı yazılımlara karşı uyarıyor ve cihazlarına yükledikleri uygulamaların kaynağını dikkatle kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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