Xiaomi yeni kompakt tasarımlı powerbank modelini satışa sundu

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Xiaomi, yeni tanıttığı Powerbank 10000 33W modeliyle dikkat çekse de, adının ima ettiği kapasitenin gerisinde kalıyor. İsmine rağmen, bu taşınabilir şarj cihazı aslında sadece 5,500mAh kapasite sunuyor. Ancak, 33W hızlı şarj desteğiyle güçlü bir performans vaat ediyor. Bu durum, Xiaomi’nin son dönemde piyasaya sürdüğü ürünlerde benzer bir strateji izlediğini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Power Bank 25000 212W modelinde de benzer bir durum yaşanmış ve beklenenin altında, 14,000mAh kapasiteyle kullanıcıların karşısına çıkmıştı.

Yeni Powerbank 10000 33W'in en dikkat çeken özelliği, entegre kablosu. Kullanılmadığında cihaza gömülebilen bu kablo, aynı zamanda bileklik olarak da kullanılabiliyor ve kullanıcıların sürekli kaybolan kablolar sorununa pratik bir çözüm getiriyor. Fakat bu kablonun entegre olması, eğer kablo hasar görürse değiştirilmesinin mümkün olmaması gibi bir dezavantaj da taşıyor.

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Cihaz, bir adet standart USB-C portuna da sahip ve bu port üzerinden 22.5W güce kadar şarj imkanı sunuyor. Ayrıca, birden fazla cihaz şarj edilirken akıllı güç dağıtımı özelliği de devreye giriyor. Ancak, ana USB-C portu bozulursa, yalnızca bu portla sınırlı kalmak zorunda olabilirsiniz. Dahası, başka bir USB-C portunun cihazı şarj etmek için kullanılıp kullanılamayacağı ise belirsiz.

Powerbank’in maksimum şarj hızı 33W seviyesinde ve bu hızla, Xiaomi 14 Pro modelini sadece 30 dakikada %51 oranında şarj edebiliyor. Ek olarak, düşük akımlı cihazlar için düşük akım modu ve yaygın hızlı şarj protokollerinden PD 3.0 ve QC 3.0 desteği de bulunuyor.

Tasarım olarak oldukça kompakt ve hafif olan bu yeni model, sadece 3.2 x 2.6 x 1.0 inç boyutlarında. Kullanıcılar, cihazı derin uzay mavisi veya hafif kahverengi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satın alabiliyor. Xiaomi Powerbank 10000 33W modelinin fiyatı ise 19 dolar olarak belirlenmiş.

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Xiaomi Powerbank 10000 33W satışa sunuldu