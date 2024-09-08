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    Xiaomi yeni kompakt tasarımlı powerbank modelini satışa sundu

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni powerbank modellerini üst üste tanıtmaya devam ediyor. Şirketin yeni modeli Powerbank 10000 33W özellikle tasarımı ile dikkat çekiyor.

    Xiaomi Powerbank 10000 33W satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, yeni tanıttığı Powerbank 10000 33W modeliyle dikkat çekse de, adının ima ettiği kapasitenin gerisinde kalıyor. İsmine rağmen, bu taşınabilir şarj cihazı aslında sadece 5,500mAh kapasite sunuyor. Ancak, 33W hızlı şarj desteğiyle güçlü bir performans vaat ediyor. Bu durum, Xiaomi’nin son dönemde piyasaya sürdüğü ürünlerde benzer bir strateji izlediğini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Power Bank 25000 212W modelinde de benzer bir durum yaşanmış ve beklenenin altında, 14,000mAh kapasiteyle kullanıcıların karşısına çıkmıştı.

    Yeni Powerbank 10000 33W'in en dikkat çeken özelliği, entegre kablosu. Kullanılmadığında cihaza gömülebilen bu kablo, aynı zamanda bileklik olarak da kullanılabiliyor ve kullanıcıların sürekli kaybolan kablolar sorununa pratik bir çözüm getiriyor. Fakat bu kablonun entegre olması, eğer kablo hasar görürse değiştirilmesinin mümkün olmaması gibi bir dezavantaj da taşıyor.

    Cihaz, bir adet standart USB-C portuna da sahip ve bu port üzerinden 22.5W güce kadar şarj imkanı sunuyor. Ayrıca, birden fazla cihaz şarj edilirken akıllı güç dağıtımı özelliği de devreye giriyor. Ancak, ana USB-C portu bozulursa, yalnızca bu portla sınırlı kalmak zorunda olabilirsiniz. Dahası, başka bir USB-C portunun cihazı şarj etmek için kullanılıp kullanılamayacağı ise belirsiz.

    Powerbank’in maksimum şarj hızı 33W seviyesinde ve bu hızla, Xiaomi 14 Pro modelini sadece 30 dakikada %51 oranında şarj edebiliyor. Ek olarak, düşük akımlı cihazlar için düşük akım modu ve yaygın hızlı şarj protokollerinden PD 3.0 ve QC 3.0 desteği de bulunuyor.

    Tasarım olarak oldukça kompakt ve hafif olan bu yeni model, sadece 3.2 x 2.6 x 1.0 inç boyutlarında. Kullanıcılar, cihazı derin uzay mavisi veya hafif kahverengi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satın alabiliyor. Xiaomi Powerbank 10000 33W modelinin fiyatı ise 19 dolar olarak belirlenmiş.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 9 saat önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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