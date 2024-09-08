Xiaomi yeni kompakt tasarımlı powerbank modelini satışa sundu

Xiaomi, yeni tanıttığı Powerbank 10000 33W modeliyle dikkat çekse de, adının ima ettiği kapasitenin gerisinde kalıyor. İsmine rağmen, bu taşınabilir şarj cihazı aslında sadece 5,500mAh kapasite sunuyor. Ancak, 33W hızlı şarj desteğiyle güçlü bir performans vaat ediyor. Bu durum, Xiaomi’nin son dönemde piyasaya sürdüğü ürünlerde benzer bir strateji izlediğini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Power Bank 25000 212W modelinde de benzer bir durum yaşanmış ve beklenenin altında, 14,000mAh kapasiteyle kullanıcıların karşısına çıkmıştı.
Yeni Powerbank 10000 33W'in en dikkat çeken özelliği, entegre kablosu. Kullanılmadığında cihaza gömülebilen bu kablo, aynı zamanda bileklik olarak da kullanılabiliyor ve kullanıcıların sürekli kaybolan kablolar sorununa pratik bir çözüm getiriyor. Fakat bu kablonun entegre olması, eğer kablo hasar görürse değiştirilmesinin mümkün olmaması gibi bir dezavantaj da taşıyor.
Cihaz, bir adet standart USB-C portuna da sahip ve bu port üzerinden 22.5W güce kadar şarj imkanı sunuyor. Ayrıca, birden fazla cihaz şarj edilirken akıllı güç dağıtımı özelliği de devreye giriyor. Ancak, ana USB-C portu bozulursa, yalnızca bu portla sınırlı kalmak zorunda olabilirsiniz. Dahası, başka bir USB-C portunun cihazı şarj etmek için kullanılıp kullanılamayacağı ise belirsiz.
Powerbank’in maksimum şarj hızı 33W seviyesinde ve bu hızla, Xiaomi 14 Pro modelini sadece 30 dakikada %51 oranında şarj edebiliyor. Ek olarak, düşük akımlı cihazlar için düşük akım modu ve yaygın hızlı şarj protokollerinden PD 3.0 ve QC 3.0 desteği de bulunuyor.
Tasarım olarak oldukça kompakt ve hafif olan bu yeni model, sadece 3.2 x 2.6 x 1.0 inç boyutlarında. Kullanıcılar, cihazı derin uzay mavisi veya hafif kahverengi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satın alabiliyor. Xiaomi Powerbank 10000 33W modelinin fiyatı ise 19 dolar olarak belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.