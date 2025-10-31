Android 17 ile Always on Display'e tam ekran uygulamalar gelecek

Her zaman açık ekran özelliğinin bir sonraki evrimi: Min Mode
Android Authority’nin incelediği kodlara göre, Min Mode, Android’in SystemUI paketi içinde yer alıyor. Bu paket, durum çubuğundan hızlı ayarlara, kilit ekranından bildirim paneline kadar sistem arayüzünün büyük kısmını kapsıyor. Yani bu özellik, doğrudan Android’in çekirdek kullanıcı arayüzüne entegre edilmiş durumda.
Yeni mod, mevcut AOD’nin yerini almayacak, onun yanında çalışan ayrı bir sürüm olacak. Tıpkı klasik AOD gibi düşük parlaklık, düşük yenileme hızı ve sınırlı renk desteğiyle çalışacak. Ancak saati veya bildirimleri göstermek yerine, tam ekran bir uygulama arayüzü sunabilecek.
Ekran uykuya geçtiğinde normalde AOD devreye girer; fakat bir uygulama isterse sistem, bunun yerine Min Mode AOD’a geçiş yapabilecek. Ekranda uzun süre aynı görüntünün kalmasının OLED panellerde yanmaya sebep olmaması için, sistem her 60 saniyede bir görüntüyü 1 piksel kaydıracak.
Google Haritalar'da test ediliyor
Özetle Min Mode, uygulamalara ekran kapalıyken bile canlı ve etkileşimli bilgiler sunma imkanı tanıyacak. Özellikle Google Haritalar gibi konum servisleriyle çalışan uygulamalar için kullanışlı bir özellik olacak. Çünkü ekran sürekli açık kalmadan navigasyon bilgisi kullanıcılara sunulacak ve büyük pil tasarrufu sağlanacak.
Android 17 ile gelmesi bekleniyor
Şu anda bu özellik sistemde kapalı durumda ve etkinleştirilemiyor. Android 16’nın QPR3 sürümünde yeni geliştirici API’leri eklenmeyeceği için, Min Mode’un Android 17 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Google’ın bu özelliği diğer geliştiricilere de açarak genel bir API haline getirebilir.
Sonuç olarak Google, Android 17 ile Always-On Display’i yalnızca pasif bir bilgi ekranı olmaktan çıkarıp, uygulamaların düşük güçte etkileşimli deneyimler sunabileceği bir platforma dönüştürmeye hazırlanıyor. Özellik ilk olarak Google Maps’te görülebilir, ancak gelecekte müzik, fitness veya hava durumu gibi uygulamalarda da karşımıza çıkabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
güzel kampanya
kod alabilir miyiz?
Merhaba kod alabilir miyim?
Kod gelmedi admin...
kod pls
merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi
kod alabilirmiyim varsa
kod alabilir miyim?
Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim
selam kaldı mı :)
kod var mı
kod rica edebilirmiyim?
kod
kaptım
kod kaldımı acep
Kod rica edebilir miyim?
Güzel
.
kod
kod