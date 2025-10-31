Android 17 ile Always on Display'e tam ekran uygulamalar gelecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Android telefonların çoğunda bulunan “her zaman açık ekran” (Always-On Display, AOD) özelliği, adından da anlaşılacağı üzere, ekranın sürekli açık kalmasını sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar saati veya yeni bildirimleri telefona dokunmadan görebiliyor. Android’in “Canlı Güncellemeler” özelliği, AOD üzerinde bazı bildirimlerin içeriğini daha detaylı gösterebilse de hala sınırlı bir alan sunuyor. Google, bu durumu tamamen değiştirebilecek yeni bir çözüm üzerinde çalışıyor. Android 17 ile birlikte AOD’ye derin uygulama entegrasyonu getirecek “Min Mode” özelliği kullanıma sunulacak.

Her zaman açık ekran özelliğinin bir sonraki evrimi: Min Mode

Android Authority’nin incelediği kodlara göre, Min Mode, Android’in SystemUI paketi içinde yer alıyor. Bu paket, durum çubuğundan hızlı ayarlara, kilit ekranından bildirim paneline kadar sistem arayüzünün büyük kısmını kapsıyor. Yani bu özellik, doğrudan Android’in çekirdek kullanıcı arayüzüne entegre edilmiş durumda.

Yeni mod, mevcut AOD’nin yerini almayacak, onun yanında çalışan ayrı bir sürüm olacak. Tıpkı klasik AOD gibi düşük parlaklık, düşük yenileme hızı ve sınırlı renk desteğiyle çalışacak. Ancak saati veya bildirimleri göstermek yerine, tam ekran bir uygulama arayüzü sunabilecek.

Ekran uykuya geçtiğinde normalde AOD devreye girer; fakat bir uygulama isterse sistem, bunun yerine Min Mode AOD’a geçiş yapabilecek. Ekranda uzun süre aynı görüntünün kalmasının OLED panellerde yanmaya sebep olmaması için, sistem her 60 saniyede bir görüntüyü 1 piksel kaydıracak.

Google Haritalar'da test ediliyor

Özetle Min Mode, uygulamalara ekran kapalıyken bile canlı ve etkileşimli bilgiler sunma imkanı tanıyacak. Özellikle Google Haritalar gibi konum servisleriyle çalışan uygulamalar için kullanışlı bir özellik olacak. Çünkü ekran sürekli açık kalmadan navigasyon bilgisi kullanıcılara sunulacak ve büyük pil tasarrufu sağlanacak.

Tam Boyutta Gör Android Authority, Google Haritalar’ın “aşırı düşük güç tüketimli” yeni bir arayüz üzerinde çalıştığını da fark etti. Bu arayüz, renkleri tek tona indiriyor ve gereksiz görsel öğeleri ortadan kaldırıyor. İlginç bir şekilde, özelliğin güç tuşuna basılarak etkinleştirildiğini gösteren bir görsel de bulunuyor. Bu da, ekran kapalıyken navigasyonun çalışabileceğini gösteriyor.

Android 17 ile gelmesi bekleniyor

Şu anda bu özellik sistemde kapalı durumda ve etkinleştirilemiyor. Android 16’nın QPR3 sürümünde yeni geliştirici API’leri eklenmeyeceği için, Min Mode’un Android 17 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Google’ın bu özelliği diğer geliştiricilere de açarak genel bir API haline getirebilir.

Sonuç olarak Google, Android 17 ile Always-On Display’i yalnızca pasif bir bilgi ekranı olmaktan çıkarıp, uygulamaların düşük güçte etkileşimli deneyimler sunabileceği bir platforma dönüştürmeye hazırlanıyor. Özellik ilk olarak Google Maps’te görülebilir, ancak gelecekte müzik, fitness veya hava durumu gibi uygulamalarda da karşımıza çıkabilir.

