Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android 17 ile Always on Display'e tam ekran uygulamalar gelecek

    Android 17 ile birlikte AOD’ye derin uygulama entegrasyonu getirecek “Min Mode” özelliği kullanıma sunulacak. Böylece, ekran kapalıyken bile uygulamalar canlı ve etkileşimli bilgiler sunabilecek.

    Android 17 ile Always on Display'e tam ekran uygulamalar gelecek Tam Boyutta Gör
    Android telefonların çoğunda bulunan “her zaman açık ekran” (Always-On Display, AOD) özelliği, adından da anlaşılacağı üzere, ekranın sürekli açık kalmasını sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar saati veya yeni bildirimleri telefona dokunmadan görebiliyor. Android’in “Canlı Güncellemeler” özelliği, AOD üzerinde bazı bildirimlerin içeriğini daha detaylı gösterebilse de hala sınırlı bir alan sunuyor. Google, bu durumu tamamen değiştirebilecek yeni bir çözüm üzerinde çalışıyor. Android 17 ile birlikte AOD’ye derin uygulama entegrasyonu getirecek “Min Mode” özelliği kullanıma sunulacak.

    Her zaman açık ekran özelliğinin bir sonraki evrimi: Min Mode

    Android Authority’nin incelediği kodlara göre, Min Mode, Android’in SystemUI paketi içinde yer alıyor. Bu paket, durum çubuğundan hızlı ayarlara, kilit ekranından bildirim paneline kadar sistem arayüzünün büyük kısmını kapsıyor. Yani bu özellik, doğrudan Android’in çekirdek kullanıcı arayüzüne entegre edilmiş durumda.

    Yeni mod, mevcut AOD’nin yerini almayacak, onun yanında çalışan ayrı bir sürüm olacak. Tıpkı klasik AOD gibi düşük parlaklık, düşük yenileme hızı ve sınırlı renk desteğiyle çalışacak. Ancak saati veya bildirimleri göstermek yerine, tam ekran bir uygulama arayüzü sunabilecek.

    Ekran uykuya geçtiğinde normalde AOD devreye girer; fakat bir uygulama isterse sistem, bunun yerine Min Mode AOD’a geçiş yapabilecek. Ekranda uzun süre aynı görüntünün kalmasının OLED panellerde yanmaya sebep olmaması için, sistem her 60 saniyede bir görüntüyü 1 piksel kaydıracak.

    Google Haritalar'da test ediliyor

    Özetle Min Mode, uygulamalara ekran kapalıyken bile canlı ve etkileşimli bilgiler sunma imkanı tanıyacak. Özellikle Google Haritalar gibi konum servisleriyle çalışan uygulamalar için kullanışlı bir özellik olacak. Çünkü ekran sürekli açık kalmadan navigasyon bilgisi kullanıcılara sunulacak ve büyük pil tasarrufu sağlanacak.

    Android 17 ile Always on Display'e tam ekran uygulamalar gelecek Tam Boyutta Gör
    Android Authority, Google Haritalar’ın “aşırı düşük güç tüketimli” yeni bir arayüz üzerinde çalıştığını da fark etti. Bu arayüz, renkleri tek tona indiriyor ve gereksiz görsel öğeleri ortadan kaldırıyor. İlginç bir şekilde, özelliğin güç tuşuna basılarak etkinleştirildiğini gösteren bir görsel de bulunuyor. Bu da, ekran kapalıyken navigasyonun çalışabileceğini gösteriyor.

    Android 17 ile Always on Display'e tam ekran uygulamalar gelecek Tam Boyutta Gör

    Android 17 ile gelmesi bekleniyor

    Şu anda bu özellik sistemde kapalı durumda ve etkinleştirilemiyor. Android 16’nın QPR3 sürümünde yeni geliştirici API’leri eklenmeyeceği için, Min Mode’un Android 17 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Google’ın bu özelliği diğer geliştiricilere de açarak genel bir API haline getirebilir.

    Sonuç olarak Google, Android 17 ile Always-On Display’i yalnızca pasif bir bilgi ekranı olmaktan çıkarıp, uygulamaların düşük güçte etkileşimli deneyimler sunabileceği bir platforma dönüştürmeye hazırlanıyor. Özellik ilk olarak Google Maps’te görülebilir, ancak gelecekte müzik, fitness veya hava durumu gibi uygulamalarda da karşımıza çıkabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    M
    muly 19 dakika önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 19 dakika önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 43 dakika önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 48 dakika önce

    Kod gelmedi admin...

    İ
    inova16 49 dakika önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 2 saat önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 3 saat önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 3 saat önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 3 saat önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 4 saat önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 4 saat önce

    kod var mı

    G
    godecengiz 4 saat önce

    kod rica edebilirmiyim?

    T
    tintebeat 4 saat önce

    kod

    N
    nman 5 saat önce

    kaptım

    Profil resmi
    VLX 6 saat önce

    kod kaldımı acep

    S
    selcukkk 6 saat önce

    Kod rica edebilir miyim?

    S
    spysheriffffffffff 6 saat önce

    Güzel

    R
    ray2 7 saat önce

    .

    H
    hsynkrygt 8 saat önce

    kod

    H
    hkaraygit 8 saat önce

    kod

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rizline paspas yorum veterinerlik atamaları nasıl tag heuer orjinal sorgulama ehliyet sınavına telefonla girilir mi korkunç hikayeler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 FE
    Samsung Galaxy S25 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum