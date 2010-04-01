Android v2.1 işletim sistemine sahip Samsung i6500U resmiyet kazandı

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticilerinden Samsung, geçtiğimiz yıl kasım ayında kameralara yakalanan Android işletim sistemli ve ''Saturn'' kod adlı i6500U modelini resmi olarak tanıttı.

Çin'in servis sağlayıcılarından China Unicom tarafından satışa sunulması beklenen i6500U, 800 MHz saat hızında işlemciden güç almasının yanısıra Google'ın mobil işletim sistemi Android'in en güncel sürümü v2.1'i kullanıyor. Ön yüzünde 3.2 inç boyutunda ve 320x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekranıyla dikkat çeken yeni telefon, Çin'e özel kablosuz bağlantı standardı WAPI'yi, 3G şebekesi desteğini, GPS ve Bluetooth v2.1 bağlantılarını bünyesinde barındırıyor; telefonun kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar arttırılabiliyor. Son olarak anın yakalanması için 3.2 megapiksel CMOS kameraya ve 1500 mAh bataryaya sahip i6500U'nun siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 500$ civarında satılması planlanıyor. Telefonun Avrupa ve Amerika pazarlarına özel versiyonunun sunulup sunulmayacağı üzerindeki sis perdesi ise kaldırılmadı.