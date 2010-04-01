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Android v2.1 işletim sistemine sahip Samsung i6500U resmiyet kazandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticilerinden Samsung, geçtiğimiz yıl kasım ayında kameralara yakalanan Android işletim sistemli ve ''Saturn'' kod adlı i6500U modelini resmi olarak tanıttı.

Çin'in servis sağlayıcılarından China Unicom tarafından satışa sunulması beklenen i6500U, 800 MHz saat hızında işlemciden güç almasının yanısıra Google'ın mobil işletim sistemi Android'in en güncel sürümü v2.1'i kullanıyor. Ön yüzünde 3.2 inç boyutunda ve 320x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekranıyla dikkat çeken yeni telefon, Çin'e özel kablosuz bağlantı standardı WAPI'yi, 3G şebekesi desteğini, GPS ve Bluetooth v2.1 bağlantılarını bünyesinde barındırıyor; telefonun kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar arttırılabiliyor. Son olarak anın yakalanması için 3.2 megapiksel CMOS kameraya ve 1500 mAh bataryaya sahip i6500U'nun siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 500$ civarında satılması planlanıyor. Telefonun Avrupa ve Amerika pazarlarına özel versiyonunun sunulup sunulmayacağı üzerindeki sis perdesi ise kaldırılmadı.


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sotoxs 9 yıl
zevkler ve renkler tartışılmazmış. oralarda çok sattıklarına göre beğeniliyor olmalılar.
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JoeyBane 9 yıl
berbat bir tasarımı var
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L.o.T.u.S 9 yıl
Bilinç li bir şekilde iğrenç tasarımlar öne sürüyorlar.
Kendilerine göre pazarlama stratejileri var. Bütün forum şeklin iğrenç olduğunu anlıyorsa emin olun samsungun dizayn yapan uzmanları çoktan anlamışlardır
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Adorer 9 yıl
abiler telefonu begenmedi...
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Batuist 9 yıl
telefon dokunmatik ama üzerinde olmayan tuş yok :))
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quzman 9 yıl
Şu Samsung bir şeyin de b.kunu çıkarmasa rahat edemeyecek herhalde ...
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feneryol 9 yıl
samsung neden ısrarla telefon yerine takoz çıkarmaya devam ediyor...?
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umtyilmz 9 yıl
o ne biçim tasarım öyle ya
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