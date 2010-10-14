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Android'li telefon sahiplerinin %73'ten fazlası 2.1 ve 2.2 sürümlerini kullanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Android'li telefon sahiplerinin %73'ten fazlası 2.1 ve 2.2 sürümlerini kullanıyor
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HTC, Samsung, LG Mobile, Motorola, Sony Ericsson, Huawei, Acer, Pantech, Garmin-Asus gibi pek çok akıllı telefon üreticisi tarafından tercih edilen ve gün geçtikçe popülerliği artan Google'ın mobil işletim sistemi Android'in hangi versiyonunun teknoloji severler tarafından daha fazla kullanıldığı araştırıldı. Pasta grafiğini oluşturan veriler iki haftalık süre boyunca Android markete giriş yapanlardan elde edildi ve verilerin toplanma işlemi 1 ekimde sona erdi.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki tüketicilerin %40.4'ü v2.1 ''Eclair'', %33.4'ü 2.2 ''Froyo'', %16.4'ü 1.6 ve %9.7'si 1.5 sürümünü kullanıyor. Özetle %73.8'lik dilim Android'in güncel sürümlerini kullanırken, %26.2'lik dilim eski sürümlerde kalmaya devam ediyor. Yaklaşık 6 ay öncesine kadar tüketicilerin %64'ünün 1.5 ve 1.6 sürümlerini kullandığını hatırlatalım.

Android'li telefon sahiplerinin %73'ten fazlası 2.1 ve 2.2 sürümlerini kullanıyor
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Android'li telefon sahiplerinin %73'ten fazlası 2.1 ve 2.2 sürümlerini kullanıyor
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http://www.electronista.com/articles/10/10/13/nearly.three.quarters.of.android.phone.on.os.2x/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
selam arkadaşlar ya ben bir android telefon alamk istiyorum fakat yüksek birşey olsun en azından 1ghz işlemci ve görüntülü görüşme imkanı sağlıyan bir telefon istiyorum yardımcı olursanız sevinirim tsklr..
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OverClocK1ng 9 yıl

DH Misafiri

selam arkadaşlar ya ben bir android telefon alamk istiyorum fakat yüksek birşey olsun en azından 1ghz işlemci ve görüntülü görüşme imkanı sağlıyan bir telefon istiyorum yardımcı olursanız sevinirim tsklr..

En kralı HTC Desire HD (Ama önde kamera yok haberin olsun. Kalan her şeyiyle 10 numara)

Samsung Galaxy S de güzel ama arkası biraz garip duruyor. Genişliyor falan. Gözüme garip göründü.

Bunlar haricinde benim belirli kriterlerim vardır. Şu mutlaka olmalı falan dediğim. Bu ikisi karşıladığı için başka bir öneri yapamayacağım.

HTC Desire kullandım. HD olmayanı. Hiç Android kullanmayıp yorum yapmayın diyen arkadaş için söylüyorum.

En son olarak da şunu belirteyim. Telefon dediğin bence HTC dir. HTC den başka marka almam. Çok kaliteli. Onun haricinde bir de iPhone 4 çok kaliteli. Ama onu görmedim. Sadece Apple'ın kalite cihazlar ürettiğini biliyorum.

HTC Desire HD yurtdışında çıktı. Ama daha yeni. Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini bilmiyorum ama eğer alacaksan yurtdışında tanıdığın varsa sordur bakalım kaça geliyor. Ben de merak ediyorum...
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napolyon94 9 yıl
her markanın ayrı arayüzü olması benim gözümde androidi düşürür,güncelleme sorun ,market sorun.....:S
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EnemyTerritory 9 yıl

napolyon94

her markanın ayrı arayüzü olması benim gözümde androidi düşürür,güncelleme sorun ,market sorun.....:S

android 3.0 ile ayrı arayüz olayı son bulacak,herkes aynı arayüzü kullanıcakmış.
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Batuist 9 yıl
Andorid aynı mantıkla giderse yerini meegoo alabilir.. hatta wp7 eksiklerini kapatsa bile geçebilir.. böyle güncelleme özürlü işletim sistemi mi olur.. şu an stabil işletim sistemi ios görünüyor..
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fendur 9 yıl
hiç android kullanmadan yorum yapmayın....
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Erasmus78 9 yıl
2010, Android'in son iyi yılı.
MeeGo 2011 yılının yeni Android'i olacak.
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nazaman 9 yıl

Erasmus78

2010, Android'in son iyi yılı.
MeeGo 2011 yılının yeni Android'i olacak.


zeki mürende bizi görecekmi?
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OverClocK1ng 9 yıl
6 Ay sonra Android Lider. Demedi demeyin..
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