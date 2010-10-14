Android'li telefon sahiplerinin %73'ten fazlası 2.1 ve 2.2 sürümlerini kullanıyor

HTC, Samsung, LG Mobile, Motorola, Sony Ericsson, Huawei, Acer, Pantech, Garmin-Asus gibi pek çok akıllı telefon üreticisi tarafından tercih edilen ve gün geçtikçe popülerliği artan Google'ın mobil işletim sistemi Android'in hangi versiyonunun teknoloji severler tarafından daha fazla kullanıldığı araştırıldı. Pasta grafiğini oluşturan veriler iki haftalık süre boyunca Android markete giriş yapanlardan elde edildi ve verilerin toplanma işlemi 1 ekimde sona erdi.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki tüketicilerin %40.4'ü v2.1 ''Eclair'', %33.4'ü 2.2 ''Froyo'', %16.4'ü 1.6 ve %9.7'si 1.5 sürümünü kullanıyor. Özetle %73.8'lik dilim Android'in güncel sürümlerini kullanırken, %26.2'lik dilim eski sürümlerde kalmaya devam ediyor. Yaklaşık 6 ay öncesine kadar tüketicilerin %64'ünün 1.5 ve 1.6 sürümlerini kullandığını hatırlatalım.

http://www.electronista.com/articles/10/10/13/nearly.three.quarters.of.android.phone.on.os.2x/