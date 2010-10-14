Android'li telefon sahiplerinin %73'ten fazlası 2.1 ve 2.2 sürümlerini kullanıyor

HTC, Samsung, LG Mobile, Motorola, Sony Ericsson, Huawei, Acer, Pantech, Garmin-Asus gibi pek çok akıllı telefon üreticisi tarafından tercih edilen ve gün geçtikçe popülerliği artan Google'ın mobil işletim sistemi Android'in hangi versiyonunun teknoloji severler tarafından daha fazla kullanıldığı araştırıldı. Pasta grafiğini oluşturan veriler iki haftalık süre boyunca Android markete giriş yapanlardan elde edildi ve verilerin toplanma işlemi 1 ekimde sona erdi.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki tüketicilerin %40.4'ü v2.1 ''Eclair'', %33.4'ü 2.2 ''Froyo'', %16.4'ü 1.6 ve %9.7'si 1.5 sürümünü kullanıyor. Özetle %73.8'lik dilim Android'in güncel sürümlerini kullanırken, %26.2'lik dilim eski sürümlerde kalmaya devam ediyor. Yaklaşık 6 ay öncesine kadar tüketicilerin %64'ünün 1.5 ve 1.6 sürümlerini kullandığını hatırlatalım.
http://www.electronista.com/articles/10/10/13/nearly.three.quarters.of.android.phone.on.os.2x/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
En kralı HTC Desire HD (Ama önde kamera yok haberin olsun. Kalan her şeyiyle 10 numara)
Samsung Galaxy S de güzel ama arkası biraz garip duruyor. Genişliyor falan. Gözüme garip göründü.
Bunlar haricinde benim belirli kriterlerim vardır. Şu mutlaka olmalı falan dediğim. Bu ikisi karşıladığı için başka bir öneri yapamayacağım.
HTC Desire kullandım. HD olmayanı. Hiç Android kullanmayıp yorum yapmayın diyen arkadaş için söylüyorum.
En son olarak da şunu belirteyim. Telefon dediğin bence HTC dir. HTC den başka marka almam. Çok kaliteli. Onun haricinde bir de iPhone 4 çok kaliteli. Ama onu görmedim. Sadece Apple'ın kalite cihazlar ürettiğini biliyorum.
HTC Desire HD yurtdışında çıktı. Ama daha yeni. Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini bilmiyorum ama eğer alacaksan yurtdışında tanıdığın varsa sordur bakalım kaça geliyor. Ben de merak ediyorum...
android 3.0 ile ayrı arayüz olayı son bulacak,herkes aynı arayüzü kullanıcakmış.
MeeGo 2011 yılının yeni Android'i olacak.
zeki mürende bizi görecekmi?