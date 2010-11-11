Angry Birds çılgınlığı devam ediyor

Mobil işletim sistemli cihazlar için yapılmış en popüler oyun olan Angry Birds, birçok firmaya ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Gear4 adlı üretici firma Angry Birds çılgınlığına farklı bir boyut kazandırdı ve iPhone 4 için Angry Birds temalı kılıflar hazırladı.

3 farklı tasarıma sahip olan iPhone 4 kılıfları, kullanıcılara sarı, kırmızı kuşları ve domuz kral seçeneklerini sunuyor.

Önümüzdeki hafta içinde satışa sunulması beklenen Angry Birds iPhone 4 kılıfları 14.99£'luk fiyat etiketine sahip olacak.