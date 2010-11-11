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Angry Birds çılgınlığı devam ediyor

Angry Birds çılgınlığı ara vermeden devam ediyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,4b
1
15
iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Mobil işletim sistemli cihazlar için yapılmış en popüler oyun olan Angry Birds, birçok firmaya ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Gear4 adlı üretici firma Angry Birds çılgınlığına farklı bir boyut kazandırdı ve iPhone 4 için Angry Birds temalı kılıflar hazırladı.

3 farklı tasarıma sahip olan iPhone 4 kılıfları, kullanıcılara sarı, kırmızı kuşları ve domuz kral seçeneklerini sunuyor.

Önümüzdeki hafta içinde satışa sunulması beklenen Angry Birds iPhone 4 kılıfları 14.99£'luk fiyat etiketine sahip olacak.


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Yerbay. 9 yıl
Şu domuzu da sokmadıkları yer kalmadı. :D
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yusuf 9 yıl
big brother'lı çok iyi, silikon mu bunlar yoksa arka kapak şeklinde olanlardan mı ? yada sticker ..
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haQQo 9 yıl
İki versiyonunuda bitirdim. Tekrardan 3 yildiz almak icin oynuyorum
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Fashionality 9 yıl
bi bu oyun bi de plants and zombies favorim
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Error 404 9 yıl

haQQo

İki versiyonunuda bitirdim. Tekrardan 3 yildiz almak icin oynuyorum


bravo sana
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CeEr 9 yıl
domuz kralın tacının solundaki iki tane yuvarlak neyi ifade ediyor. Göz gibi duruyor ama gözler burnun hemen yanındalar????
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Karn-ı bahar 9 yıl
şu oyunu aldıracaksınız adama zorla ya
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CeEr 9 yıl

CeEr

domuz kralın tacının solundaki iki tane yuvarlak neyi ifade ediyor. Göz gibi duruyor ama gözler burnun hemen yanındalar????


kulak kulak :))))) pardoon :))
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ten_don 9 yıl
PC'deki world of go ve machinarium'un iphone versiyonu var mı?
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AlicanNalbat 9 yıl
harika bir oyun herkeze tavsiye ederim
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whtswrongstupid 9 yıl
bazı bölümleri tam kanser sebebi
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***CoNDoR*** 9 yıl
Üretici firma Gear4 olmasın
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