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    Xiaomi'nin patronu neden iPhone kullandığını açıkladı

    Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Xiaomi 13 modellerinin tanıtımının yapıldığı etkinlikte neden iPhone kullandığına açıklık getirdi.                        
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    Xiaomi'nin patronu neden iPhone kullandığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi CEO'su Lei Jun, Xiaomi 13 lansmanının basın toplantısında, bir yıldan uzun bir süredir iPhone kullandığını ve internetteki pek çok kişinin kendisini eleştirdiğini ve hatta dalga geçtiğini söyledi.

    Lei Jun yaptığı açıklamada, şirketin telefonlarını iPhone ile kıyaslama cesareti ve kararlılığı olmasaydı, Xiaomi'nin yüksek kaliteli cep telefonları üretemeyeceğini belirtti. Xiaomi'nin iPhone ile ilgili her şeyi yakından incelediğini doğruladı ve hem yazılım hem de donanımda üstünlükten bahsedildiğini belirterek "Bu bizim için, gelecekte iPhone'u aşma fırsatının başlangıcıdır." dedi.

    Xiaomi'nin patronu neden iPhone kullandığını açıkladı Tam Boyutta Gör

    iPhone müşterilerini hedefliyoruz

    Lei Jun ayrıca Xiaomi'nin her yıl araştırma ve geliştirmeye çok yatırım yaptığını söyledi ve Xiaomi 13'ün potansiyel iPhone 14 alıcılarını hedeflediğini, Xiaomi 13 Pro'nun ise iPhone 14 Pro Max ile rekabet edeceğini sözlerine ekledi.

    Xiaomi'nin patronu neden iPhone kullandığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Kamera hakkında konuşan Lei Jun, Xiaomi 13 Pro'nun Xiaomi ve Sony tarafından ortaklaşa geliştirilen 50MP Sony IMX989 1 inç görüntü sensörü kullandığını hatırlattı. iPhone 14 Pro Max, 48 megapiksel görüntü sensörüne sahip. Yeni amiral gemisi Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro akıllı telefonların satışına Çin'de 14 Aralık'ta, yani bu Çarşamba günü başlanacak.
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