Xiaomi'nin patronu neden iPhone kullandığını açıkladı

Lei Jun yaptığı açıklamada, şirketin telefonlarını iPhone ile kıyaslama cesareti ve kararlılığı olmasaydı, Xiaomi'nin yüksek kaliteli cep telefonları üretemeyeceğini belirtti. Xiaomi'nin iPhone ile ilgili her şeyi yakından incelediğini doğruladı ve hem yazılım hem de donanımda üstünlükten bahsedildiğini belirterek "Bu bizim için, gelecekte iPhone'u aşma fırsatının başlangıcıdır." dedi.
iPhone müşterilerini hedefliyoruz
Lei Jun ayrıca Xiaomi'nin her yıl araştırma ve geliştirmeye çok yatırım yaptığını söyledi ve Xiaomi 13'ün potansiyel iPhone 14 alıcılarını hedeflediğini, Xiaomi 13 Pro'nun ise iPhone 14 Pro Max ile rekabet edeceğini sözlerine ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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