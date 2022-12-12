Xiaomi'nin patronu neden iPhone kullandığını açıkladı

Tam Boyutta Gör Xiaomi CEO'su Lei Jun, Xiaomi 13 lansmanının basın toplantısında, bir yıldan uzun bir süredir iPhone kullandığını ve internetteki pek çok kişinin kendisini eleştirdiğini ve hatta dalga geçtiğini söyledi.

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Lei Jun yaptığı açıklamada, şirketin telefonlarını iPhone ile kıyaslama cesareti ve kararlılığı olmasaydı, Xiaomi'nin yüksek kaliteli cep telefonları üretemeyeceğini belirtti. Xiaomi'nin iPhone ile ilgili her şeyi yakından incelediğini doğruladı ve hem yazılım hem de donanımda üstünlükten bahsedildiğini belirterek "Bu bizim için, gelecekte iPhone'u aşma fırsatının başlangıcıdır." dedi.

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iPhone müşterilerini hedefliyoruz

Lei Jun ayrıca Xiaomi'nin her yıl araştırma ve geliştirmeye çok yatırım yaptığını söyledi ve Xiaomi 13'ün potansiyel iPhone 14 alıcılarını hedeflediğini, Xiaomi 13 Pro'nun ise iPhone 14 Pro Max ile rekabet edeceğini sözlerine ekledi.

Tam Boyutta Gör Kamera hakkında konuşan Lei Jun, Xiaomi 13 Pro'nun Xiaomi ve Sony tarafından ortaklaşa geliştirilen 50MP Sony IMX989 1 inç görüntü sensörü kullandığını hatırlattı. iPhone 14 Pro Max, 48 megapiksel görüntü sensörüne sahip. Yeni amiral gemisi Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro akıllı telefonların satışına Çin'de 14 Aralık'ta, yani bu Çarşamba günü başlanacak.

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