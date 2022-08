DreamWorks Animation stüdyosu MoonRay motorunu açık kaynak hale getiriyor

Tam Boyutta Gör

Animasyon dünyasının önemli isimlerinden DreamWorks sektörde amatör veya profesyonel iş geliştiren herkesin faydasına olacak bir işe imza atıyor. Bu yıl iki önemli render alma yazılımı açık kaynak hale getirilecek.

DreamWorks’den müjde

DreamWorks Animation geçtiğimiz yıllarda bazı teknolojilerini açık kaynak hale getirme kararı almış ve yavaş yavaş uygulamaya başlamıştı. Yılın sonlarına doğru MoonRay motoru ve Arras bulut render çerçevesi açık kaynak hale getirilecek.

MoonRay motoru How to Train Your Dragon: The Hidden World, The Bad Guys ve Puss In Boots: The Last Wish gibi önemli yapımlarda kullanılmış bir render yazılımı. Intel yazılımları üzerinden piksel eşleştirme, ışın işleme, shader vektörüzasyon gibi işlere imza atıyor. 10 yıldır geliştirilen render motoru artık topluluğun da katkısıyla çok daha iyi hale gelecek.

Arras bulut render çerçevesi ise MoonRay motorunun çoklu sistem ve çoklu içerik desteği sunması için kullanılıyor. Kullanıcılar bu iki araç ile simültane çoklu ışık ortamları oluşturma, sekanslarda çoklu zamanlar veya çoklu mekanlar ortaya çıkarma gibi işlere imza atabiliyor. MoonRay ve Arras önemli platformların yenilikçilik ödüllerine layık görülmüştü.

