AMD, Intel ve Nvidia işe alımları yavaşlatıyor

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Global enflasyon yonga dünyasını da derinden etkiliyor. Geçen yıl rekor gelir elde eden yonga devleri bu yıl durgunluğa girerken ilk etkili tedbir olarak işe alımları azaltmaya başladı. AMD ise biraz daha eli güçlü gibi duruyor.

İşe alımlar düşüyor

Yapılan iş ilan takibine göre ikinci çeyrekte rekor gelir elde eden AMD işe alımları yüzde 4 oranında azaltmış ve bu ay 2701 açık iş pozisyonu bırakmış. Intel ve Nvidia’ya göre AMD halen çok yüksek iş ilanlarına sahip. Bu da yetenekli mühendisleri kaçırmak istemediğini gösteriyor.

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Nvidia en çok alımları düşüren firma olmuş. 1114 açık iş ilanı ile neredeyse yüzde 68 oranında azalış yaşanırken sadece geçen hafta yüzde 18 düşüş yaşanmış. Intel ise Mayıs ayında 6092 olan iş ilanını geçen hafta 2533 seviyesine düşürmüş ki önceki rakam iki rakibinin toplamı ediyordu.

İşe alımları düşürmek özellikle operasyonel maliyetlerin düşmesini ve haliyle operasyon kârının bir miktar dengelenmesini sağlıyor. Haliyle işe alımlar azalınca bazı projelerin yavaşlatılması da ihtimal dahilinde oluyor.

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Yonga devlerinde iş bulmak zorlaşıyor