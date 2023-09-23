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    Şişirilebilir endüstriyel güneş ısıtma sistemi

    Güneşin ısıtma gücünü odaklayıp yüksek sıcaklıklara ulaştırarak buhar üreten geçirgen ve yansıtmalı polimer ile üretilen balon gibi şişirilebilen enerji kaynağı.

    Isı enerjisi günümüzde çokça göz arşı ettiğimiz ama en çok kullandığımız enerji türlerinden biri. Merkezi ısıtma sistemlerinde sıcak su ihtiyacı duş ve ısıtma için kullanılırken, endüstride üretimin bir çok aşamasında yüzlerce dereceye çıkan buhara sıkça ihtiyaç duyuyoruz. Ne yazık ki bu ısı çoğunlukla doğalgaz yakarak karşılanıyor. Karbon emisyonları yapmadan üretim yapmak isteyen şirketler ise güneş gibi sistemlere yöneliyorlar.

    Şişirilebilir endüstriyel güneş ısıtma sistemi Tam Boyutta Gör

    Yenilikçi yaklaşımı ile 80°C ile 550°C arası su ya da buhar sağlayan, tek konteyner içine sığıp gönderilebilen sistem, şişirildiğinde 220 metre uzunluğa, 9 metre çapına ve 0.9 MW gücüne erişiyor. Bu boyutta tek bir modülün güneşi yakaladığı ve yansıttığı alan 1543 m2’yi buluyor.

    Verimliliği üzerine pek bilgi verilmeyen sistem ilk yatırım ve işletme maliyetlerini düşürmek üzere tasarlandığı içim klasik parabolik güneş odaklanma sistemlerine göre daha düşük olacağı kesin ancak %55’e varan ilk yatırım maliyet azaltması sunduğunu belirten şirket bu konuda avantajlı.

    Şişirilebilir endüstriyel güneş ısıtma sistemi Tam Boyutta Gör

    Polimer film üzerine %93 yansıtma sağlayan sistem şişince ortadaki ısıtma borusuna tüm güneşi odaklıyor sağlıyor. Çelik direk ve halkalara sabitlenen balon gibi şişirilen yapı, döndürülerek otomatik olarak güneşi gün boyunca takip ediyor.

    Şişirilebilir endüstriyel güneş ısıtma sistemi Tam Boyutta Gör

    Firma ilk ticari ünitesini Umman’da tuzlu sudan arındırma için kullanılacağı bir tesiste ısı üretmek için kullanılacak. Deniz suyundan 3 kat daha fazla tuzlu sudan günde 140 m3 kullanılabilir su üretecek sistem bunu petrol tesisinde kullanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 2 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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