Şişirilebilir endüstriyel güneş ısıtma sistemi

Isı enerjisi günümüzde çokça göz arşı ettiğimiz ama en çok kullandığımız enerji türlerinden biri. Merkezi ısıtma sistemlerinde sıcak su ihtiyacı duş ve ısıtma için kullanılırken, endüstride üretimin bir çok aşamasında yüzlerce dereceye çıkan buhara sıkça ihtiyaç duyuyoruz. Ne yazık ki bu ısı çoğunlukla doğalgaz yakarak karşılanıyor. Karbon emisyonları yapmadan üretim yapmak isteyen şirketler ise güneş gibi sistemlere yöneliyorlar.

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Yenilikçi yaklaşımı ile 80°C ile 550°C arası su ya da buhar sağlayan, tek konteyner içine sığıp gönderilebilen sistem, şişirildiğinde 220 metre uzunluğa, 9 metre çapına ve 0.9 MW gücüne erişiyor. Bu boyutta tek bir modülün güneşi yakaladığı ve yansıttığı alan 1543 m2’yi buluyor.

Verimliliği üzerine pek bilgi verilmeyen sistem ilk yatırım ve işletme maliyetlerini düşürmek üzere tasarlandığı içim klasik parabolik güneş odaklanma sistemlerine göre daha düşük olacağı kesin ancak %55’e varan ilk yatırım maliyet azaltması sunduğunu belirten şirket bu konuda avantajlı.

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Polimer film üzerine %93 yansıtma sağlayan sistem şişince ortadaki ısıtma borusuna tüm güneşi odaklıyor sağlıyor. Çelik direk ve halkalara sabitlenen balon gibi şişirilen yapı, döndürülerek otomatik olarak güneşi gün boyunca takip ediyor.

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Firma ilk ticari ünitesini Umman’da tuzlu sudan arındırma için kullanılacağı bir tesiste ısı üretmek için kullanılacak. Deniz suyundan 3 kat daha fazla tuzlu sudan günde 140 m3 kullanılabilir su üretecek sistem bunu petrol tesisinde kullanacak.

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