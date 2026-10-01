Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anthropic, Çinli yapay zekâ GLM-5.3 konusunda uyardı

    Anthropic'in yeni araştırması, Çinli Z.ai'ın GLM-5.3 modelinin gelişmiş siber saldırı araçlarını özerk şekilde geliştirebildiğini ortaya koydu. Üstelik modelin güvenlik önlemleri kolayca aşılabiliyor.

    Anthropic, Çinli yapay zekâ GLM-5.3 konusunda uyardı Tam Boyutta Gör
    Son günlerde çıkan en gelişmiş yapay zekâ modellerinin otonom olarak çalışma ve kod üretme yetenekleri, siber güvenlik açısından da uzmanları endişelendirecek bir noktaya erişmiş durumda. Nitekim tam da bu endişelerden ötürü OpenAI ve Anthropic gibi şirketler en gelişmiş modellerini kamuya açıp açmama konusunda tereddüt yaşıyor. Diğer yandan Çinli rakipleri ise neredeyse onlara denk yapay zekâları açık kaynak olarak kullanıcılara sunuyor. Önünde sonunda bir krize sebebiyet verebileceği düşünülen bu durum, Anthropic için de ciddi bir kaygı unsuru hâline gelmiş durumda. Özellikle Çin çıkışlı GLM-5.3 modelinin kabiliyetleri Anthropic'i endişelendiriyor.

    Şirketin siber güvenliğe odaklanan Frontier Red Team adlı ekibinin gerçekleştirdiği testlere göre, aynı Claude Mythos gibi GLM-5.3 de son derece tehlikeli olabilecek siber saldırı araçları geliştirebiliyor.

    GLM-5.3, Claude Mythos'a Neredeyse Denk

    Anthropic, GLM-5.3'ü farklı siber güvenlik testlerine tabi tuttu. Bunlardan biri olan ExploitBench'te model, Chrome'un V8 JavaScript motorundaki bilinen güvenlik açıklarını çalışan exploitlere dönüştürmeye yönelik 410 denemenin 50'sinde başarılı oldu. Claude Mythos Preview ise aynı testte 56 başarılı sonuç elde etti. Bir başka testte GLM-5.3, denemelerin yüzde 4'ünde tam kontrol akışı ele geçirmeyi başarırken Mythos Preview'da bu oran yüzde 6 oldu. Daha önceki Claude Opus 4.6 ve GLM-5.2 gibi modeller ise bu testlerde hiç başarı gösteremedi.

    Anthropic'in testleri yalnızca bilinen açıklarla da sınırlı kalmadı. Araştırmacıların kontrolündeki bir ortamda GLM-5.3, popüler bir web tarayıcısının JavaScript motorunda daha önce bilinmeyen çeşitli güvenlik açıkları buldu ve bunları çalışan bir istismara dönüştürdü. Daha küçük GLM-5.3-Flash modeli ise bilinen bir Chrome açığı için yaklaşık sekiz saatlik hesaplama ve 20 dakikalık insan müdahalesiyle çalışan bir exploit zinciri oluşturdu. Anthropic, tüm bu işlemin Z.ai'nin API fiyatları üzerinden yaklaşık 20,40 dolara mal olduğunu hesapladı.

    GLM'in Güvenlik Önlemleri Kolayca Kaldırılabiliyor

    Anthropic'in asıl endişesi GLM-5.3'ün bu yeteneklere sahip olması kadar, modelin açık ağırlıklı olarak sunulması. Modelin yerleşik güvenlik mekanizmaları "abliteration" adı verilen bir yöntemle kaldırılabiliyor. Anthropic araştırmacıları, daha önce bu yöntem üzerinde deneyimleri olmamasına rağmen yaklaşık 4.400 dolarlık hesaplama maliyetiyle modelin zararlı talepleri reddetme oranını yüzde 90 küsürden yüzde 3'e kadar düşürdü. Üstelik kullanıcıların bunu yapmasına bile gerek kalmayabilir. Zira GLM-5.3'ün hâlihazırda güvenlik önlemleri kaldırılmış versiyonları da internette paylaşılmaya başlanmış durumda.

    Öte yandan GLM-5.3'ün güvenlik önlemleri tamamen kaldırmadan da siber saldırılarda kullanılabileceğine dikkat çekiliyor. Anthropic'in ekibi, bir güvenlik testinde yetkili bir kırmızı takım çalışmasına katıldığı konusunda modeli ikna ederek üvenlik mekanizmalarını yüzde 64 oranında aşmayı başardı. Modelin düşünce zinciri belirteçlerinin önceden doldurulmasıyla bu oran yüzde 92'ye çıktı. Anthropic'in aynı yöntemlerle yaptığı testlerde Claude modellerinin güvenlik önlemleri ise aşılmadı.

    Siber Güvenlik Uzmanları da GLM-5.3'ü Tehlikeli Buluyor

    GLM-5.3'ün siber yetenekleri konusunda yalnızca Anthropic'in değerlendirmesi bulunmuyor. ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'ne bağlı Yapay Zeka Standartları ve Yenilik Merkezi (CAISI) de 17 Eylül'de yayımladığı değerlendirmede GLM-5.3'ü şimdiye kadar yayımlanan en gelişmiş siber yeteneklere sahip açık ağırlıklı model olarak nitelendirdi.

    Anthropic'in yaptığı bu son uyarı, ciddi tehlikelere yol açabilecek yapay zekâların denetimi konusunda uluslararası düzenlemelere ne kadar ihtiyaç olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Ne var ki ABD'deki mevcut yönetimle böyle bir mutabakat pek mümkün görünmüyor. Zira daha dün Trump ile teknoloji patronları bir araya geldi ve yapay zekâ konusunda somut bir kısıtlama uygulamama kararı aldı. Toplantıdan sadece "etik olarak bağlayıcı" bir mutabakat çıktı. Hâl böyleyken Çin'in de kendi şirketlerine çok fazla sınırlama getirmeyeceğini pekâlâ varsayabiliriz. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kütahya hava er eğitim tugay komutanlığı yorumları zoretanin 1 ay etkileri tarım ilacı satan yerler iphone zil sesleri kia sportage 2012

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OMIX O1 Icon
    OMIX O1 Icon
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    MSI Thin A15
    MSI Thin A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum