    Anthropic ve Pentagon arasındaki “savaş” mahkemeye taşınıyor

    ABD Savunma Bakanlığı’nın “tedarik zinciri riski” olarak sınıflandırdığı yapay zeka şirketi Anthropic, kararın hukuki temeli olmadığını savunarak mahkemeye gitmeye hazırlanıyor.

    Anthropic ve Pentagon arasındaki “savaş” mahkemeye taşınıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka şirketi Anthropic, ABD Savunma Bakanlığı’nın aldığı kritik bir karara karşı hukuki mücadele başlatmaya hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Dario Amodei, yayımladığı blog yazısında şirketin “tedarik zinciri riski” olarak sınıflandırılmasına mahkemede itiraz edeceklerini açıkladı ve bu kararın hukuki dayanağının bulunmadığını düşündüklerini belirtti.

    Pentagon’dan ani karar

    ABD Savunma Bakanlığı, yani kamuoyunda bilinen adıyla Pentagon, Amodei’nin açıklamasından yalnızca birkaç saat önce Anthropic’e resmi bildirim gönderdi. Bildirimde şirketin ürünlerinin derhal yürürlüğe girmek üzere tedarik zinciri riski olarak değerlendirildiği ifade edildi.

    Bu tür bir sınıflandırma normalde ABD’nin stratejik, düşman ülkelerden gelen şirketler için kullanılıyor. Ancak mevcut yönetim altında bakanlık, Anthropic’e de aynı statünün uygulanabileceğini daha önce gündeme getirmişti. İddialara göre bakanlık, şirketten kitlesel gözetim sistemleri ve tamamen otonom silahların geliştirilmesine yönelik güvenlik kısıtlamalarını kaldırmasını talep etti. Şirket bu talepleri kabul etmeyince süreç gerildi.

    Gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumlara Anthropic teknolojilerini kullanmayı bırakmaları yönünde talimat vermişti.

    Kararın kapsamı sınırlı

    Amodei, blog yazısında alınan kararın kapsamının oldukça dar olduğunu da vurguladı. CEO’ya göre söz konusu sınıflandırma yalnızca ABD hükümetinin kendi sistemlerini korumaya yönelik bir mekanizma olarak uygulanıyor. Bu nedenle genel kullanıcıların ya da Savunma Bakanlığı ile çalışan özel yüklenicilerin Anthropic ürünlerini kullanmasının önünde bir engel bulunmuyor.

    Şirketin geliştirdiği yapay zeka çözümleri ve özellikle sohbet botu Claude, bu nedenle sivil pazarda kullanılmaya devam edebilecek.

    Teknoloji devi Microsoft da konuyla ilgili açıklama yaparak, hukuk ekiplerinin yaptığı değerlendirme sonucunda savunma dışı projelerde Anthropic ile çalışmaya devam edilebileceği sonucuna ulaştıklarını duyurdu.

    Pentagon ile görüşmeler sürüyor

    Amodei ayrıca son günlerde Savunma Bakanlığı ile “verimli görüşmeler” gerçekleştirdiklerini de doğruladı. Bu görüşmelerde, Pentagon’a hizmet verebilecek ancak şirketin iki temel ilkesini ihlal etmeyecek çözümler üzerinde duruldu.

    Anthropic’in temel olarak teknolojisinin ABD vatandaşlarına yönelik kitlesel gözetim amacıyla kullanılmaması ve tamamen otonom silah sistemlerinin geliştirilmesinde yer almamasını istiyor. Ancak, Amodei ölümcül otonom silahlara ilkesel olarak karşı olmadığını daha önce açıklamıştı. Ona göre sorun teknolojinin bugünkü haliyle yetersiz olması...

    CEO’ya göre taraflar aynı zamanda bu koşullar altında bir anlaşmaya varılamaması durumunda sürecin sorunsuz şekilde sonlandırılmasının yollarını da değerlendiriyor. Bu açıklama, daha önce basına yansıyan Anthropic’in Pentagon ile yeni bir anlaşma için yeniden görüşmelere başladığı yönündeki haberleri de doğrulamış oldu.

