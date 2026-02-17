Pentagon, Anthropic'i cezalandırmakla tehdit ediyor

Yetkililere göre kriz, askeri kullanım koşulları üzerindeki anlaşmazlıktan kaynaklanıyor. Pentagon, yapay zeka araçlarının “tüm yasal amaçlarla” kullanılabilmesini isterken Anthropic bazı sınırlamaların korunmasında ısrarcı.
Pentagon sınırlama istemiyor
Pentagon’un masadaki talebi yapay zeka modellerinin silah geliştirme süreçlerinden istihbarat toplamaya, hatta muharebe sahası operasyonlarına kadar geniş bir çerçevede serbestçe kullanılabilmesi. Savunma yetkilileri, bu kapsamın operasyonel esneklik için gerekli olduğunu savunuyor.
Krizin merkezinde, Anthropic’in geliştirdiği Claude adlı yapay zeka modeli bulunuyor. Claude, halihazırda ABD ordusunun gizli ağlarında aktif olarak kullanılan tek yapay zeka modeli konumunda. Pentagon yetkilileri, modelin yeteneklerini açıkça övüyor. Claude’un askeri operasyonlarda fiilen kullanıldığı da biliniyor. Ocak ayında eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasına yönelik operasyonda Claude’dan yararlanıldığı belirtilmişti.
Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Anthropic ile iş ilişkisini kesmeye “yakın” olduğu ve şirketi tedarik zinciri riski olarak tanımlamayı değerlendirdiği aktarılıyor. Bu tür bir sınıflandırma genellikle yabancı hasımlara yönelik uygulanıyor. Dolayısıyla bir ABD merkezli yapay zeka şirketi için gündeme gelmesi dikkat çekici.
Pentagon’un iptal etmeyi değerlendirdiği sözleşmenin üst sınırının 200 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. Bu tutar, Anthropic’in yıllık yaklaşık 14 milyar dolarlık gelirinin küçük bir bölümünü oluşturuyor. Ancak olası bir cezanın etkisi finansal olarak çok daha büyük olacaktır.
Öte yandan Pentagon'un müzakereleri yalnızca Anthropic ile sınırlı değil. OpenAI, Google ve xAI ile de benzer görüşmeler yürütülüyor. ABD Savunma Bakanlığı, bu şirketlerin modellerinin de "tüm yasal amaçlarla" kullanılabilmesini istiyor.