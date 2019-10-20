Antibiyotik içeren ağ yapıları geliştirildi

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Antibiyotik tedavilerinin en etkili yolunu, antibiyotiklerin en çok ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılması hedeflenerek yapılan ve küçük miktarlarda antibiyotik kullanılarak yönetilen tedavi biçimleri oluşturuyor. Bu sayede hem bakterilerin evrimleşerek direnç geliştirmesi en aza indiriliyor hem de antibiyotiklerin yan etkilerinin önüne geçilmiş oluyor. Bilim insanları bu durumu göz önünde bulundurarak; altın katkılı ''nanomesh'' yani mikro ağ yapısı geliştirdi. Yeni geliştirilen ağ yapısının iğnelere ve haplara alternatif olması bekleniyor.

Avustralya'da bulunan Flinders University ve Japonya'da bulunan National Institute for Materials Science kurumlarının ortak çabası sonucu geliştirilen yapının enfeksiyon bölgelerine uygulanması veya bu bölgelere implante edilmesi amaçlanıyor.

Polikaprolakton

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Yeni yapı polycaprolactone (polikaprolakton ) olarak bilinen ve sıvı formda iken antibiyotikler ile elektrik yüklü nano altın parçacıklarının eklenmesiyle elde edilen biyo uyumlu bir çeşit polimer malzemeden üretildi.

Üretilen ağ yapısı, sıvı polimerlerin yüksek voltajlı elektrik alandan geçirildiği bir tür elektro spinleme işlemi vasıtasıyla oluşturuluyor.

Laboratuvar testleri başarı gösterdi

Üretilen ağ yapıları laboratuvar testlerine tabi tutuldu. Geliştirilen ağ yapıları diskler şeklinde E. coli bakterisi içeren petri kaplarına yerleştirildi. 14 günlük bir süre zarfı boyunca kaplar incelendi ve ağ disklerinden kademeli olarak salınan antibiyotiklerin, bakterileri başarılı bir şekilde öldürdüğü tespit edildi.

Ayrıca Bkz. "2019 Nobel Tıp Ödülü"

Yeni araştırma RSC Advances dergisinde yayımlandı.

https://newatlas.com/medical/antibacterial-gold-nanomesh/