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AOC 26-inç boyutundaki LCD monitörünü kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AOC 26-inç boyutundaki LCD monitörünü kullanıma sunuyor
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Düşen fiyatlara ve artan boyutlara paralel olarak rekabetin ciddi şekilde arttığı Full HD destekli LCD monitör pazarında firmalar yeni modellerle rekabette öne çıkmayı hedefliyor. Monitör üreticisi AOC de bu akım doğrultusunda ürün gamını 26-inç boyutundaki yeni bir model ile güncellemeye hazırlanıyor. Firmanın 619Vh kod adını taşıyan ve TN panel kullanan yeni monitörü, 1920 x 1200 paralel işlem birimini destekliyor ve 5ms tepki süresiyle geliyor. Parlaklık seviyesi 300 cd/m2 ve dinamik karşıtlık oranı 50,000:1 olarak belirlenen monitör, D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.

Tamamı Siyah renkli AOC 619Vh'nin üç yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı açıklanırken, Avrupa fiyat listelerine 277 Avro seviyesinden giriş yaptığı belirtildi.

AOC 26-inç boyutundaki LCD monitörünü kullanıma sunuyor
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Python 10 yıl
3 yıllık garantisi olması fiyatı bence artı yönleri
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ExECaLiBuR 10 yıl
Genellikle gördüğüm kadarıyla kurs gibi eğitim veren kuruluşlar temin ediyor bu markayı. Yansıma yapmayan ekrana sahip.
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