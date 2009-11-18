AOC 26-inç boyutundaki LCD monitörünü kullanıma sunuyor

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Düşen fiyatlara ve artan boyutlara paralel olarak rekabetin ciddi şekilde arttığı Full HD destekli LCD monitör pazarında firmalar yeni modellerle rekabette öne çıkmayı hedefliyor. Monitör üreticisi AOC de bu akım doğrultusunda ürün gamını 26-inç boyutundaki yeni bir model ile güncellemeye hazırlanıyor. Firmanın 619Vh kod adını taşıyan ve TN panel kullanan yeni monitörü, 1920 x 1200 paralel işlem birimini destekliyor ve 5ms tepki süresiyle geliyor. Parlaklık seviyesi 300 cd/m2 ve dinamik karşıtlık oranı 50,000:1 olarak belirlenen monitör, D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.

Tamamı Siyah renkli AOC 619Vh'nin üç yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı açıklanırken, Avrupa fiyat listelerine 277 Avro seviyesinden giriş yaptığı belirtildi.

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