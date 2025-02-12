AOC uygun fiyatlı mini LED monitörünü duyurdu

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Tam Boyutta Gör Bölgesel aydınlatma yaparak daha yüksek parlaklık ve canlılık elde eden mini LED teknolojisi yavaş yavaş alt seviyeye de inmeye başladı. AOC markası uygun fiyat etiketine sahip mini LED ekranlı oyuncu monitörünü duyurdu.

AOC Q27G41XMN özellikleri ve fiyatı

AOC Q27G41XMN oyuncu monitörü, 27 inçlik Fast VA 2560x1440 piksel çözünürlüğündeki ekranında 4608 LED modülden oluşan 1152 aydınlatma bölgesi barındırıyor. Kuantum nokta kaplama ile de renk canlılığı ve renk doygunluğu artıyor.

AOC uygun fiyatlı oyun monitörünü satışa sundu 1 hf. önce eklendi

180Hz tazeleme hızına sahip olan ekran griden griye 1ms tepki süresi sunuyor. 1200 nit parlaklık değerine çıkabilen ürün Adaptive Sync ile yırtılmaların da önüne geçerken DSC ekran akış sıkıştırması ile de 2K ve 180Hz hızı tek bir bağlantı üzerinden garanti ediyor.

Oyunlarda FPS sayacı, sniper büyüteci gibi farklı yazılımlar ile destek sunan monitörde HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, VESA 100×100mm uyumluluğu gibi özellikler mevcut. Fiyatı ise 218$ olarak belirlenmiş.



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AOC Q27G41XMN tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı