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    AOC, 34 inç oyun monitörünü satışa sundu: İşte özellikleri

    AOC, oyuncuları hedefleyen ultrawide monitörünü tanıtı. AOC CU34G10XP olarak piyasaya sürülen ultra geniş oyun monitörü, 34 inç, 180Hz, VA panel sunuyor.        
    AOC CU34G10XP gaming monitörü Tam Boyutta Gör
    AOC, yeni gaming monitörünü 206 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu. AOC CU34G10XP, ergonomik standı, ince çerçeveleri ve yüksek yenileme hızıyla dikkat çekiyor.

    AOC CU34G10XP oyun monitörü özellikleri ile neler sunuyor?

    AOC oyun monitörü CU34G10XP modeli Tam Boyutta Gör
    AOC’nin yeni oyun monitörü, 180 Hz yenileme hızını destekleyen VA panel kullanıyor. Panel, 21:9 en boy oranı, 3440x1440 çözünürlüğe sahip. Monitör, daha sürükleyici görüntüleme deneyimi sağlayan 1500R eğriliğe sahip. Ek özellikler arasında; 300 nit parlaklık seviyesi, 3000:1 statik kontrast oranı ve 1 ms tepki süresi (MPRT) bulunuyor. Hem oyun hem de profesyonel uygulamalar için uygun doğru renk üretimi sağlayan 8 bit renk derinliğini destekliyor.

    Monitör, iki adet HDMI 2.0, iki adet DP 1.4 bağlantı noktası ve ses çıkışı ile donatılmıştır. Stand, farklı görme tercihlerini ve ergonomik ihtiyaçları karşılamak için eğme, kaldırma, döndürme ve eğim ayarlamalarını destekleyen kapsamlı ayarlanabilirlik sunuyor. Ek olarak, monitör gövdesi VESA 75x75 mm duvar montajıyla uyumlu ve farklı çalışma alanı kurulumları için esneklik sağlıyor.

    Monitör, PIP (Resim içinde Resim) ve PBP (Yan Yana Resim) modlarına da sahip. Oyun doğruluğunu ve görünürlüğünü artıran GameColor ayarlaması, dinamik nişangah ve FPS sayacı gibi özel özellikler de mevcut. Adaptive-Sync (FreeSync) teknolojisini destekliyor.

    Kaynakça https://www.aocmonitor.com.cn/product-15729.html https://www.gizmochina.com/2024/12/15/aoc-cu34g10xp-ultrawide-monitor-launch-specs-price/
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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

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    BOLDVIPER 1 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

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    nickyazmakşartmı 2 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 2 gün önce

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