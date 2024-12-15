AOC, 34 inç oyun monitörünü satışa sundu: İşte özellikleri

AOC CU34G10XP oyun monitörü özellikleri ile neler sunuyor?
Monitör, iki adet HDMI 2.0, iki adet DP 1.4 bağlantı noktası ve ses çıkışı ile donatılmıştır. Stand, farklı görme tercihlerini ve ergonomik ihtiyaçları karşılamak için eğme, kaldırma, döndürme ve eğim ayarlamalarını destekleyen kapsamlı ayarlanabilirlik sunuyor. Ek olarak, monitör gövdesi VESA 75x75 mm duvar montajıyla uyumlu ve farklı çalışma alanı kurulumları için esneklik sağlıyor.
Monitör, PIP (Resim içinde Resim) ve PBP (Yan Yana Resim) modlarına da sahip. Oyun doğruluğunu ve görünürlüğünü artıran GameColor ayarlaması, dinamik nişangah ve FPS sayacı gibi özel özellikler de mevcut. Adaptive-Sync (FreeSync) teknolojisini destekliyor.Kaynakça https://www.aocmonitor.com.cn/product-15729.html https://www.gizmochina.com/2024/12/15/aoc-cu34g10xp-ultrawide-monitor-launch-specs-price/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor