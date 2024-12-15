AOC, 34 inç oyun monitörünü satışa sundu: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör AOC, yeni gaming monitörünü 206 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu. AOC CU34G10XP, ergonomik standı, ince çerçeveleri ve yüksek yenileme hızıyla dikkat çekiyor.

En iyi monitör tavsiyeleri 1 yıl önce eklendi

AOC CU34G10XP oyun monitörü özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör AOC’nin yeni oyun monitörü, 180 Hz yenileme hızını destekleyen VA panel kullanıyor. Panel, 21:9 en boy oranı, 3440x1440 çözünürlüğe sahip. Monitör, daha sürükleyici görüntüleme deneyimi sağlayan 1500R eğriliğe sahip. Ek özellikler arasında; 300 nit parlaklık seviyesi, 3000:1 statik kontrast oranı ve 1 ms tepki süresi (MPRT) bulunuyor. Hem oyun hem de profesyonel uygulamalar için uygun doğru renk üretimi sağlayan 8 bit renk derinliğini destekliyor.

Monitör, iki adet HDMI 2.0, iki adet DP 1.4 bağlantı noktası ve ses çıkışı ile donatılmıştır. Stand, farklı görme tercihlerini ve ergonomik ihtiyaçları karşılamak için eğme, kaldırma, döndürme ve eğim ayarlamalarını destekleyen kapsamlı ayarlanabilirlik sunuyor. Ek olarak, monitör gövdesi VESA 75x75 mm duvar montajıyla uyumlu ve farklı çalışma alanı kurulumları için esneklik sağlıyor.

Monitör, PIP (Resim içinde Resim) ve PBP (Yan Yana Resim) modlarına da sahip. Oyun doğruluğunu ve görünürlüğünü artıran GameColor ayarlaması, dinamik nişangah ve FPS sayacı gibi özel özellikler de mevcut. Adaptive-Sync (FreeSync) teknolojisini destekliyor.

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34 inç oyun monitörü AOC CU34G10XP satışta: İşte özellikleri