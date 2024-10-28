AOC’nin yeni monitörü uygun fiyatıyla oyunseverlerin dikkatini çekebilir

AOC, oyun severler ve içerik üreticileri için 27 inç boyutunda, 2K çözünürlüklü ve QD-Mini LED teknolojili yeni bir monitör olan Q27G4XM'i piyasaya sundu. Bu model, 252$ fiyatla satışa çıktı. Monitör, özellikle oyun performansı ve yaratıcı çalışmalar için dikkat çekici özellikler sunuyor.

AOC Q27G4XM, 2560x1440 piksel çözünürlük sunan QD-Mini LED panel ile donatılmış. 4.608 LED diyotu ve 1.152 karartma bölgesi sayesinde yüksek kontrast ve ayrıntılı parlaklık sunarak, siyahları derinleştirip daha hassas vurgular oluşturabiliyor. HDR içeriği için 1.200 nit, SDR için ise 450 nit maksimum parlaklık değerleriyle farklı ışık koşullarında netlik sağlıyor.

Monitör, hızlı IPS panel ile 180Hz yenileme hızı ve 1ms gri-ye-gri tepki süresi sunarak, hızlı tempolu oyunlarda minimum bulanıklık ve yüksek tepki süresi vaat ediyor. Renk doğruluğu açısından da güçlü olan cihaz, %100 sRGB ve %99 DCI-P3 renk gamını kapsıyor ve 10-bit renk derinliği ile 1.07 milyar renk sunuyor. Ayrıca HDR 1000 sertifikasına sahip.

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Her bir birim fabrika kalibrasyonundan geçerek, Delta E < 2 değeri ile profesyonel düzeyde renk doğruluğu sağlıyor. Monitör, Adaptive-Sync teknolojisi sayesinde ekran yırtılmalarını ve takılmaları azaltarak akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

Bağlantı seçenekleri arasında iki HDMI 2.0 portu, bir DisplayPort 1.4 ve bir ses çıkışı yer alıyor. Ergonomik standı, 130 mm'ye kadar yükseklik ayarı, -5° ile 23° arası eğim, +/- 20° dönebilme ve +/- 90° pivot özellikleri ile kullanıcılara esnek kullanım imkanı tanıyor. Ayrıca, VESA montaj desteği (100x100mm) ile duvara asılabilir.

Monitör, TÜV Rheinland Flicker-Free sertifikası ve düşük mavi ışık modlarına sahip, bu sayede uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltıyor. Ayrıca, G-MENU yazılımı ile ekran ayarları kolayca özelleştirilebiliyor ve farklı oyun modlarına göre ayarlanabiliyor.

AOC kısa süre önce 240Hz yenileme hızına ve 1ms tepki süresine sahip, HDR10 destekli başka bir 27 inç 2K oyun monitörünü de tanıttı. Ayrıca, Porcha Design işbirliği ile QD-OLED monitör piyasaya sürdü.

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AOC’nin yeni monitörü uygun fiyatıyla satışa sunuldu