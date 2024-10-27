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    Xiaomi Pad 7, Türkiye pazarı için satışa hazırlanıyor

    Tablet pazarının önemli isimlerinden biri konumunda olan Xiaomi, yeni modeli Xiaomi Pad 7’yi aralarında ülkemizin de olduğu pek çok pazarda satışa sunmaya hazırlanıyor.

    Xiaomi Pad 7, Türkiye pazarı için satışa hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, tablet serisinde yeni adımlar atarak Xiaomi Pad 7 ve Xiaomi Pad 7 Pro modellerini global pazarlara sunmaya hazırlanıyor. Her iki tablet de güçlü donanım özellikleri ve gelişmiş yazılım seçenekleri ile dikkat çekiyor. Ancak şirket, bu modellerin dağıtımında farklı bölgeleri hedefleyerek stratejik bir adım izliyor.

    Xiaomi Pad 7, özellikle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde tasarlandı. Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisiyle donatılan bu model, günlük işler, eğlence ve hafif işlerde sorunsuz bir performans sunuyor. Türkiye, Endonezya, Rusya ve Tayvan gibi ülkelerde satışa sunulması beklenen Xiaomi Pad 7, hem gelişmekte olan hem de oturmuş pazarlar için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu bölgelerde kullanıcıların daha erişilebilir ve uygun fiyatlı bir tablet arayışı içinde olduğu göz önüne alındığında, Xiaomi Pad 7 bu talebe cevap verecek nitelikte.

    Xiaomi Pad 7 Pro ise daha üst düzey kullanıcılar için tasarlanmış bir model. Snapdragon 8s Gen 3 işlemciye sahip olan bu tablet, özellikle yüksek performans beklentisi olan kullanıcıları hedefliyor. Türkiye, Endonezya, Rusya ve Tayvan gibi pazarlarda sunulacak olan bu modelin Hindistan pazarında yer almayacağı belirtiliyor. Bu, Xiaomi’nin farklı pazarlarda farklı ihtiyaçlara göre ürün konumlandırma stratejisini gösteriyor. Pad 7 Pro’nun satışa sunulacağı bölgelerde yüksek performanslı cihazlara olan ilgi, Xiaomi’nin bu modeli sınırlı pazarlara sunmasının sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.

    Xiaomi'nin, her iki modelin satış stratejisini belirlerken kullanıcı tercihlerini göz önünde bulundurması, hem geniş kitlelere ulaşmayı hem de üst segment kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedeflediğini gösteriyor. Böylece, Xiaomi Pad 7 geniş kitlelere hitap ederken, Xiaomi Pad 7 Pro, yüksek performans arayanlara yönelik olarak raflarda yerini alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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