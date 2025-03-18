AOC’nin yeni oyun monitörü hem özellikleri hem de fiyatıyla dikkat çekiyor

Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

AOC, oyun severler için geliştirdiği yeni Q25G4S model monitörünü satışa sundu. 220 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çeken bu model, yüksek yenileme hızı ve renk doğruluğuyla rekabetçi oyun deneyimi arayanları hedef alıyor.

Monitör, 24.5 inç büyüklüğünde bir Fast IPS panele sahip ve 2K çözünürlüğe ek olarak 300Hz yenileme hızı sunuyor. 1ms tepki süresi sayesinde hızlı sahnelerde bile net görüntü sağlıyor. Adaptive-Sync teknolojisi ile hem Nvidia G-Sync hem de AMD FreeSync destekleyerek ekran yırtılmalarını engelliyor.

Görsel kalite açısından DisplayHDR 400 sertifikasına sahip olan cihaz, 400 nit maksimum HDR parlaklık ve 350 nit SDR parlaklık sunuyor. %100 sRGB ve %91 DCI-P3 renk kapsamıyla içerik üreticileri için de güçlü bir alternatif oluşturuyor. Üstelik her ünite, fabrikada Delta E<2 seviyesinde kalibre ediliyor.

Hızlı tempolu oyunlara özel olarak geliştirilen MBR Sync teknolojisi, hareket bulanıklığını azaltarak daha keskin görüntüler sağlıyor. Dark Boost özelliği ise düşük ışıklı sahnelerde daha iyi görüş imkanı sunuyor. Yapay zeka destekli görüntü ayarlama sistemi ise ekran parlaklığını ve kontrastı oyun türüne göre optimize ediyor.

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Bağlantı noktaları arasında HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 yer alıyor. Bu sayede PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi yeni nesil konsollarda 4K 120Hz görüntü desteği sunabiliyor. Değişken yenileme hızı (VRR) desteğiyle akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Ayrıca 3.5mm kulaklık çıkışı da bulunuyor.

Göz sağlığını korumak için düşük mavi ışık filtresi ve titreşimsiz ekran teknolojisiyle donatılan monitör, uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltıyor. PIP ve PBP modları sayesinde çoklu görevler için esneklik sağlıyor. Ergonomik standı ise yükseklik, eğim, döndürme ve dik çevirme ayarlarıyla kişisel konforu ön planda tutuyor.

AOC Q25G4S, yüksek performansı ve gelişmiş özellikleriyle oyun severler ve profesyonel kullanıcılar için cazip bir seçenek sunuyor.

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