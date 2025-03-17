Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Pura, birçok rakibinde bulunmayan çok önemli ekran özelliklerine sahip

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının çalışkan isimlerinden Huawei, yakın zamanda karşımıza yeni Pura modeliyle çıkacak. Gelen son bilgiler bu cihazın benzersiz özelliklere sahip olacağını gösteriyor.

    Huawei Pura'nın sızdırılan özellikleri, ilginç bir detaya sahip Tam Boyutta Gör

    Huawei, 20 Mart'ta gerçekleştireceği etkinlikte Pura serisinin en yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin yöneticilerinden Richard Yu, bu cihazın sadece bir akıllı telefon olmadığını, çok daha fazlasını sunduğunu belirtti. Paylaşılan tanıtım videosu ise cihazın yenilikçi tasarımına dair ilk ipuçlarını verdi.

    Huawei Pura, alışılmışın dışına çıkarak 16:10 en-boy oranına sahip bir ekranla geliyor. Daha geniş ve kısa bir ekran formatı sunan bu cihaz, hem kullanım kolaylığı hem de farklı senaryolara uyum sağlama açısından dikkat çekiyor. En ilginç detaylardan biri ise telefonun dikey katlanabilir bir yapıya sahip olması. Ancak diğer katlanabilir telefonlardan farklı olarak, dış yüzeyinde de bir ekran bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, cihazı açmadan da birçok işlemi gerçekleştirebilecek.

    Huawei, kamera konusunda da iddialı. Yeni modelin ultra geniş açılı çekimlerden 10 kata kadar yakınlaştırmaya kadar farklı çekim modlarını destekleyeceği belirtiliyor. Şirketin amiral gemisi modellerinde sunduğu güçlü kamera sisteminin bu cihazda da yer alması bekleniyor.

    Bir diğer önemli gelişme ise bu modelin HarmonyOS Next işletim sistemiyle gelmesi. Huawei, böylece Android'e olan bağımlılığını tamamen geride bırakıyor. Yeni işletim sistemi, çoklu cihaz entegrasyonu, yapay zeka destekli özellikler ve optimize edilmiş uygulamalar gibi yenilikler sunacak.

    Fiyat konusunda henüz net bir bilgi yok ancak Richard Yu, cihazın geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edeceğini vurguluyor. Tanıtım yaklaştıkça daha fazla detay gün yüzüne çıkacak. Huawei Pura, katlanabilir telefon anlayışını değiştirebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    psikolojik mide bulantısını atlatanlar en iyi benzin hangisi 2024 msi laptop alınır mı 2018 toyota corolla 1.6 life yorumları geri görüş kamerası görüntü gelmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Elitebook 640 G9
    HP Elitebook 640 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum