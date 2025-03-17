Huawei Pura, birçok rakibinde bulunmayan çok önemli ekran özelliklerine sahip

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Huawei, 20 Mart'ta gerçekleştireceği etkinlikte Pura serisinin en yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin yöneticilerinden Richard Yu, bu cihazın sadece bir akıllı telefon olmadığını, çok daha fazlasını sunduğunu belirtti. Paylaşılan tanıtım videosu ise cihazın yenilikçi tasarımına dair ilk ipuçlarını verdi.

Huawei Pura, alışılmışın dışına çıkarak 16:10 en-boy oranına sahip bir ekranla geliyor. Daha geniş ve kısa bir ekran formatı sunan bu cihaz, hem kullanım kolaylığı hem de farklı senaryolara uyum sağlama açısından dikkat çekiyor. En ilginç detaylardan biri ise telefonun dikey katlanabilir bir yapıya sahip olması. Ancak diğer katlanabilir telefonlardan farklı olarak, dış yüzeyinde de bir ekran bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, cihazı açmadan da birçok işlemi gerçekleştirebilecek.

Huawei, kamera konusunda da iddialı. Yeni modelin ultra geniş açılı çekimlerden 10 kata kadar yakınlaştırmaya kadar farklı çekim modlarını destekleyeceği belirtiliyor. Şirketin amiral gemisi modellerinde sunduğu güçlü kamera sisteminin bu cihazda da yer alması bekleniyor.

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Bir diğer önemli gelişme ise bu modelin HarmonyOS Next işletim sistemiyle gelmesi. Huawei, böylece Android'e olan bağımlılığını tamamen geride bırakıyor. Yeni işletim sistemi, çoklu cihaz entegrasyonu, yapay zeka destekli özellikler ve optimize edilmiş uygulamalar gibi yenilikler sunacak.

Fiyat konusunda henüz net bir bilgi yok ancak Richard Yu, cihazın geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edeceğini vurguluyor. Tanıtım yaklaştıkça daha fazla detay gün yüzüne çıkacak. Huawei Pura, katlanabilir telefon anlayışını değiştirebilir.

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