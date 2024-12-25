AOC iki yeni monitör modeliyle oyun pazarının dikkatini çekmeyi hedefliyor

AOC, oyuncular için farklı beklentilere hitap eden iki yeni monitör modeliyle ürün yelpazesini genişletiyor. Q25G4S ve Agon Pro AG276QSD adlı bu modeller, AOC'nin performansa odaklanırken farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediğini gösteriyor.

Q25G4S modeli, özellikle hız ve yanıt süresi konusunda hassas olan rekabetçi oyuncular için tasarlandı. 24,5 inçlik Quad HD IPS paneli, 300Hz yenileme hızı ve 0,5ms hareketli görüntü yanıt süresi (MPRT) sunuyor. Adaptive-Sync teknolojisi sayesinde kesintisiz ve akıcı bir oyun deneyimi sağlarken, %94 DCI-P3 renk kapsamı ve 178° geniş görüş açısıyla canlı ve doğru renk üretimi sunarak yaratıcı kullanıcılar için de uygun hale geliyor. Ergonomik bir stant ve çerçevesiz tasarım, çoklu monitör kurulumlarında kullanışlılık sağlıyor.

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Ayrıca, TÜV Rheinland sertifikaları ile düşük mavi ışık ve titreşimsiz ekran teknolojileri, uzun oyun oturumlarında göz yorgunluğunu azaltıyor. Bağlantı seçenekleri arasında iki adet HDMI 2.1, bir DisplayPort 1.4 ve 3,5 mm ses girişi bulunuyor. Bu sayede modern oyun bilgisayarları ve konsollarla geniş bir uyumluluk sunuyor.

Agon Pro AG276QSD modeli, yüksek görsel kalite ve performans arayan kullanıcılar için geliştirildi. Sadece Çin pazarına özel olarak sunulan bu model, 26,5 inçlik ekranında QD-OLED teknolojisini kullanıyor ve 360Hz yenileme hızı ile 0,03ms tepki süresi sunuyor. QHD çözünürlük (2560x1440 piksel) ve 1.500.000:1 kontrast oranı, gerçekçi görüntü kalitesi sağlıyor.

HDR400 True Black sertifikası sayesinde derin siyahlar ve parlak vurgular sunarken, 1000 nit tepe parlaklık değerine ulaşıyor. %99 DCI-P3 ve %100 sRGB renk gamı kapsamıyla, hem oyuncular hem de yaratıcı profesyoneller için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ergonomik ve çerçevesiz tasarımıyla estetik bir görünüm sunarken, bağlantı seçenekleri arasında iki adet HDMI 2.1, Display Stream Compression (DSC) destekli bir DisplayPort 1.4, üç adet USB 3.2 ve 3,5 mm ses jakı yer alıyor.

Bu iki model, AOC'nin farklı oyuncu gruplarının beklentilerini karşılamak için geliştirdiği yenilikçi çözümler arasında dikkat çekiyor.

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AOC iki yeni monitör modeliyle oyun pazarının dikkatini çekiyor