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    AOC uygun fiyatlı oyun monitörünü satışa sundu

    AOC yeni monitör modellerini arka arkaya satışa sunmaya devam ediyor. Şirket tarafından kısa bir süre önce tanıtımı yapılan yeni model, şimdi uygun fiyatıyla raflardaki yerini alıyor.

    AOC uygun fiyatlı oyun monitörünü satışa sundu Tam Boyutta Gör

    AOC, oyunculara yönelik geliştirdiği yeni 27 inçlik oyun monitörü Q27G10E2'yi piyasaya sürdü. Yüksek performanslı ekran özellikleriyle dikkat çeken bu model, yalnızca 125 dolarlık uygun fiyatıyla da öne çıkıyor.

    Q27G10E2, 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 27 inçlik bir Fast IPS panel ile geliyor. 180Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir oyun deneyimi sunarken, 1ms GTG tepki süresi ile hareket bulanıklığını minimuma indiriyor. Hızlı tepki süresi ve yüksek yenileme hızı, özellikle rekabetçi oyunlarda büyük avantaj sağlıyor.

    Monitör, AOC'nin özel geliştirdiği MBR Sync teknolojisini barındırıyor. Bu özellik, çerçeve ekleme senkronizasyonu yaparak hayalet görüntüleri ve hareket bulanıklığını önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync teknolojileriyle uyumlu çalışarak yırtılma ve takılmaları engelliyor, böylece daha pürüzsüz bir görüntü sunuyor.

    Görüntü kalitesini artıran ek özellikler arasında HDR10 desteği ve Dark Boost teknolojisi bulunuyor. Bu sayede daha yüksek kontrast ve derin siyahlar elde ediliyor. Renk doğruluğu açısından da iddialı olan monitör, %100 sRGB renk gamı ve Delta E<2 değeriyle profesyonel seviyede renk hassasiyeti sunuyor. 300 nit parlaklık seviyesine sahip olan ekran, HDR modunda daha canlı ve net bir görüntü sağlıyor.

    Göz sağlığını da düşünen AOC, bu modelde düşük mavi ışık filtresi ve titreşimsiz ekran teknolojisini kullanıyor. Bu sayede uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğu azaltılarak daha konforlu bir deneyim sunuluyor.

    Kullanıcıların kişisel tercihlerine göre özelleştirme yapabilmesi için G-Menu yazılım desteği sunuluyor. Bu yazılım aracılığıyla renk ayarları, parlaklık gibi görüntü ayarları yapılabiliyor ve oyun makroları tanımlanabiliyor. Akıllı nişangah özelliği, oyun içi görsellere göre otomatik olarak adapte olurken, hedef büyütme fonksiyonu da daha hassas nişan alma imkanı sağlıyor.

    Bağlantı noktalarına bakıldığında, HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.4 girişleriyle HDR içerik desteği sunuluyor. Ayrıca 3.5mm kulaklık çıkışı da mevcut. Monitörün tasarımına gelince, sağlam bir yapıya sahip olduğu görülüyor. VESA 100mm x 100mm duvara montaj desteği bulunurken, -5° ila 23° arasında eğim ayarı yapılabiliyor. Ancak yükseklik ve sağa-sola döndürme özelliği bulunmuyor.

    Bütçe dostu fiyatı ve yüksek performans özellikleriyle dikkat çeken AOC Q27G10E2, oyun tutkunları için cazip bir seçenek olarak piyasaya sunuldu.

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