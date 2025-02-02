Apple bazı Apple Watch kullanıcılarına tazminat ödemeyi kabul etti

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Apple, bazı eski Apple Watch modellerindeki pil şişmesi sorunlarıyla ilgili açılan toplu davada 20 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı. Dava, ilk nesil Apple Watch'lar ile Series 1, Series 2 ve Series 3 modellerinde yaşanan pil şişme problemlerinin cihazlara zarar verebileceği iddiasını içeriyordu. Şirket, iddiaları kesin bir dille reddederken, daha fazla hukuki süreçle uğraşmamak adına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bu uzlaşma kapsamında, belirtilen Apple Watch modellerinden birine sahip olup sorun yaşayan kullanıcılar, belirli şartları yerine getirmeleri durumunda tazminat alma hakkına sahip olacaklar. Ödenecek miktarın, davaya katılacak kişi sayısına bağlı olarak 20 ila 50 dolar arasında değişmesi bekleniyor. Apple tarafından herhangi bir sorumluluk kabul edilmemekle birlikte, kullanıcılara ödeme yapılması kararı alınmış durumda.

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Tazminat almaya hak kazanabilmek için, ilgili sorunu 24 Nisan 2015 ile 6 Şubat 2024 tarihleri arasında Apple'a bildirmiş olmak gerekiyor. Şirket, toplu dava kapsamındaki uygun kullanıcıları doğrudan bilgilendirecek ve herhangi bir ek başvuru formu doldurmadan ödeme işlemlerinin tamamlanmasını sağlayacak. Kullanıcıların, tazminatlarını alabilmek için ilgili internet sitesinden ödeme bilgilerini 10 Nisan’a kadar iletmeleri gerekiyor. Hak sahiplerine bildirimlerin hem e-posta hem de posta yoluyla yapılacağı belirtiliyor.

Apple Watch kullanıcılarının bu fırsattan yararlanabilmesi için belirtilen tarihler ve prosedürlere dikkat etmeleri önem taşıyor. Apple’ın bu anlaşmayla birlikte konuyu hukuki bir boyuttan çıkararak çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediği düşünülüyor. Şirketin gelecekte benzer durumlarla karşılaşmamak adına nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

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Apple bazı Apple Watch kullanıcılarına tazminat ödeyecek