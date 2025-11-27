Giriş
    AOC Q27G4SMN tanıtıldı: Mini LED, HDR1000 ve 300 Hz destekli oyun monitörü

    AOC, 27 inç Q27G4SMN Mini LED oyun monitörünü duyurdu. 300Hz QHD panel, DisplayHDR 1000, 1 ms tepki süresi ve Quantum Dot teknolojisiyle yüksek performans hedefliyor.

    AOC Q27G4SMN tanıtıldı: Mini LED, HDR1000 ve 300 Hz desteği Tam Boyutta Gör

    AOC, oyun tutkunları için geliştirdiği Q27G4SMN isimli yeni Mini LED monitörünü duyurdu. 27 inç boyutundaki bu model, yüksek yenileme hızı ve DisplayHDR 1000 sertifikasıyla dikkat çekerken hali hazırda Çin’de listelenmiş durumda. Ancak küresel satış tarihi ve fiyat bilgisi ise paylaşılmadı.

    AOC’dan yeni oyun monitörü

    Q27G4SMN, 2560×1440 çözünürlük ve 16:9 ekran oranına sahip Fast VA panel kullanıyor. Monitörde, toplamda 4.608 LED’den oluşan ve 1.152 yerel karartma bölgesi sunan cam tabanlı tam dizilim Mini LED arka ışık sistemi bulunuyor. Panel, 5000:1 statik kontrast oranı sunarken HDR modunda 1200 nit maksimum parlaklığa ulaşıyor. Ayrıca cihaz, VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip ve dört farklı yerel karartma modu ile siyah seviyelerini ve detayları iyileştirebiliyor.

    AOC Q27G4SMN tanıtıldı: Mini LED, HDR1000 ve 300 Hz desteği Tam Boyutta Gör

    Monitör, HDMI 2.1 ve DSC destekli DisplayPort 1.4 üzerinden 300Hz’e kadar yenileme hızı sunuyor. AMD FreeSync uyumlu Adaptive-Sync teknolojisi, 1 ms GtG tepki süresi, hareket bulanıklığı azaltma, siyah seviye geliştirme, gölge kontrolü ve gerçek zamanlı kare sayacı gibi oyun odaklı özellikler içeriyor.

    AOC, monitörde Quantum Dot katmanı kullanarak renk doğruluğunu da artırıyor. Cihaz, sRGB renk alanının %100’ünü ve DCI-P3 gamının %97’sini kapsıyor. 10-bit renk desteğiyle geliyor ve fabrika çıkışında Delta E değeri 2’nin altında olacak şekilde kalibre edilmiş.

    Bağlantı tarafında monitör, iki HDMI 2.1 portu, bir DSC destekli DisplayPort 1.4 ve bir ses çıkışı içeriyor. Q27G4SMN, ergonomik bir stand ile geliyor. 130 mm yükseklik ayarı, -5° ila 23° eğim, -20° ila 20° dönme ve 90° pivot rotasyonu destekliyor. Ayrıca VESA 100×100 montaj uyumluluğu bulunuyor. Uzun oyun veya çalışma seanslarında göz yorgunluğunu azaltmak için TÜV sertifikalı flicker-free ve düşük mavi ışık modları da monitörde yer alıyor.

