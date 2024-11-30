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    Merakla beklenen Vivo S20 nihayet satışa sunuldu

    Uzun süredir pek çok sızıntı ile karşımıza çıkan Vivo S20 serisi, nihayet resmen satışa sunuldu. Peki yeni akıllı telefon modeli kullanıcılara ne gibi özellikler sunuyor?

    Merakla beklenen Vivo S20 nihayet satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon dünyası, Vivo'nun yeni S20 serisiyle hareketleniyor. Şirketin premium orta segmentteki en yeni temsilcisi olan bu seri, etkileyici tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor. Vivo S20 ve S20 Pro modellerinden oluşan seri, kullanıcılara hem estetik hem de performans açısından geniş bir seçenek sunuyor.

    Her iki model de 6.67 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geliyor. S20 düz ekran tasarımıyla sadelik arayanlara hitap ederken, S20 Pro ise kenarlarına doğru hafif kıvrımlı ekranıyla modern bir görünüm sunuyor. Ekranların 4500 nite kadar parlaklığa ulaşabilmesi, güneş ışığı altında bile net bir görüntü sağlıyor. Ayrıca yüksek frekanslı PWM karartma teknolojisi, uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltmayı hedefliyor.

    Vivo S20 serisi, ince yapısı ve zarif renk seçenekleriyle şıklığı bir adım öteye taşıyor. "Anka Tüyü Altın", "Doğu’dan Mor Esinti", "Yeşim Çiyi Beyazı" ve "Çam Dumanı Mürekkebi" gibi özel renkler, kullanıcıların zevkine hitap ediyor. Ergonomik tasarım sayesinde cihazlar elde rahat bir tutuş sağlıyor.

    Donanım tarafında, S20 modeli Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisiyle günlük kullanım ve hafif oyunlar için ideal bir performans sunuyor. S20 Pro ise MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisiyle daha yüksek performans gerektiren uygulamalar ve oyunlar için güçlü bir çözüm sağlıyor. Vivo'nun verilerine göre, S20 Pro modeli AnTuTu testinde 2.25 milyon puana ulaşarak dikkat çeken bir performans sergiliyor.

    Kamera özellikleri de bu seriyi öne çıkarıyor. S20, 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli ana kameraya ve 8 MP ultra geniş açılı lenslere sahip. S20 Pro ise üçlü kamera sistemiyle daha gelişmiş bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. 50 MP OIS destekli ana kameraya ek olarak, 50 MP ultra geniş açılı ve 3x optik yakınlaştırma yapabilen 50 MP periskop telefoto lensle donatılmış. Her iki modelde de 50 MP ön kamera bulunuyor.

    Pil kapasitesi açısından S20, 6500 mAh gibi etkileyici bir kapasiteyle uzun süreli kullanım sunarken, S20 Pro ise 5500 mAh kapasitesiyle güçlü bir performans sağlıyor. Her iki cihaz da 90W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj edilebiliyor.

    Vivo S20 serisi, farklı depolama ve RAM seçenekleriyle kullanıcılara çeşitli fiyat aralıklarında sunuluyor. S20 modelinin başlangıç fiyatı yaklaşık 317 dolar iken, S20 Pro modeli yaklaşık 468 dolar fiyatıyla satışa sunuluyor. Her iki model de geniş kitlelere hitap edecek şekilde tasarlanmış.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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    çipsiz kimlik kartı geçerli mi sahte istirahat raporu bulaşık makinesi kaçak akım rölesini attırıyor trafik cezası ödenmezse ne olur hayattan soğumak

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