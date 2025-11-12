AOC’den çift modlu 27 inç 4K çözünürlüklü 288 Hz monitör

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör AOC, hem yüksek çözünürlük hem de yüksek yenileme hızı sunabilen yeni 27 inç monitörünü Çin’de satışa sundu. U27U3XD model adıyla tanıtılan bu monitör, kullanıcıların ihtiyacına göre iki farklı mod sunuyor. Monitör, 4K çözünürlük ve 288 Hz yenileme hızı seçenekleriyle öne çıkıyor.

27 inçlik IPS panel, %100 sRGB ve %98 DCI-P3 renk kapsamı sunuyor. Monitör, FHD ve 4K çözünürlüklerde çalışabiliyor. FHD modda yenileme hızı 288 Hz ile rekabetçi oyun deneyimi sağlarken, 4K modda yenileme hızı 144 Hz seviyesine düşüyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncular için Adaptive-Sync desteği mevcut ve bu sayede Nvidia G-Sync ile uyumlu çalışabiliyor. Ancak AMD FreeSync desteği ise bulunmamakta. Monitörün bağlantı seçenekleri arasında 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C DisplayPort Alt desteği ve 90 W PD, 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB upstream ve 1x ses çıkışı sunuyor. USB-C bağlantısı sayesinde uyumlu dizüstü bilgisayar ve PC’lerle tek kablo üzerinden yüksek hızlı veri ve şarj aktarımı mümkün.

Bunun yanı sıra monitörde yerleşik KVM modülü, VESA duvar montaj desteği, 450 nit parlaklık ve çeşitli göz koruma özellikleri bulunuyor. AOC’nun U27U3XD modelini önümüzdeki dönemde global pazarda da satışa sunması bekleniyor. Monitörün Çin’deki fiyatı ise 252 dolar.

