Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AOC’den çift modlu 27 inç 4K çözünürlüklü 288 Hz monitör

    AOC, 27 inç U27U3XD monitörünü Çin’de tanıttı. 4K çözünürlük, 288 Hz yenileme hızı, IPS panel ve G-Sync desteğiyle hem oyun hem profesyonel kullanım için tasarlandı.

    AOC’den çift modlu 27 inç 4K çözünürlüklü 288 Hz monitör Tam Boyutta Gör
    AOC, hem yüksek çözünürlük hem de yüksek yenileme hızı sunabilen yeni 27 inç monitörünü Çin’de satışa sundu. U27U3XD model adıyla tanıtılan bu monitör, kullanıcıların ihtiyacına göre iki farklı mod sunuyor. Monitör, 4K çözünürlük ve 288 Hz yenileme hızı seçenekleriyle öne çıkıyor.

    Yakında küresel pazarda

    27 inçlik IPS panel, %100 sRGB ve %98 DCI-P3 renk kapsamı sunuyor. Monitör, FHD ve 4K çözünürlüklerde çalışabiliyor. FHD modda yenileme hızı 288 Hz ile rekabetçi oyun deneyimi sağlarken, 4K modda yenileme hızı 144 Hz seviyesine düşüyor.

    AOC’den çift modlu 27 inç 4K çözünürlüklü 288 Hz monitör Tam Boyutta Gör
    Oyuncular için Adaptive-Sync desteği mevcut ve bu sayede Nvidia G-Sync ile uyumlu çalışabiliyor. Ancak AMD FreeSync desteği ise bulunmamakta. Monitörün bağlantı seçenekleri arasında 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C DisplayPort Alt desteği ve 90 W PD, 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB upstream ve 1x ses çıkışı sunuyor. USB-C bağlantısı sayesinde uyumlu dizüstü bilgisayar ve PC’lerle tek kablo üzerinden yüksek hızlı veri ve şarj aktarımı mümkün.

    Bunun yanı sıra monitörde yerleşik KVM modülü, VESA duvar montaj desteği, 450 nit parlaklık ve çeşitli göz koruma özellikleri bulunuyor. AOC’nun U27U3XD modelini önümüzdeki dönemde global pazarda da satışa sunması bekleniyor. Monitörün Çin’deki fiyatı ise 252 dolar.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    alaturka tuvalet koku giderici nasıl takılır tv üstü anten nasıl daha iyi çeker 5. vitesten 2. vitese çekersek ne olur kredi kartına iade edilen para nasıl hesaba aktarılır otobanda aynı gişeden giriş çıkış

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum