AOC’den çift modlu 27 inç 4K çözünürlüklü 288 Hz monitör

27 inçlik IPS panel, %100 sRGB ve %98 DCI-P3 renk kapsamı sunuyor. Monitör, FHD ve 4K çözünürlüklerde çalışabiliyor. FHD modda yenileme hızı 288 Hz ile rekabetçi oyun deneyimi sağlarken, 4K modda yenileme hızı 144 Hz seviyesine düşüyor.
Bunun yanı sıra monitörde yerleşik KVM modülü, VESA duvar montaj desteği, 450 nit parlaklık ve çeşitli göz koruma özellikleri bulunuyor. AOC’nun U27U3XD modelini önümüzdeki dönemde global pazarda da satışa sunması bekleniyor. Monitörün Çin’deki fiyatı ise 252 dolar.