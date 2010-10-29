Apacer Giant II serisi 8GB ve 12GB kapasiteli DDR3-2000MHz bellek kitlerini duyurdu

Bellek üreticisi Apacer, Giant II serisi DDR3 kitlerini duyurdu. Çift kanal formunda 8GB ve üç kanal formunda 12GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile hazırlanan DDR3 bellek kitleri 2000MHz'de çalışıyor ve CL9 zamanlamalarıyla geliyorlar. 64-bit işletim sistemlerinin kullanıldığı profesyonel sistemlere ek olarak yüksek bellek ihtiyacı olan kullanıcılar ve hız aşırtmacılar için hazırlanan bellek kitleri, Altın sarısı rengindeki büyük soğutucuları ile etkili soğutma performansı sundukları belirtiliyor.

256MB x 8 çip konfigürasyonuna sahip olan DDR3 bellek kitleri daha agresif zamanlamalar için Intel'in Xtreme Memory Profile adı verilen teknolojisiyle uyumlu anakartlarda CL9'dan daha düşük erişim sürelerinde çalıştırılabiliyor. Öte yandan AMD'nin Soket AM3 platformuyla da uyumlu olan kitlerin fiyatları ise açıklanmadı.