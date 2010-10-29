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Apacer Giant II serisi 8GB ve 12GB kapasiteli DDR3-2000MHz bellek kitlerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek üreticisi Apacer, Giant II serisi DDR3 kitlerini duyurdu. Çift kanal formunda 8GB ve üç kanal formunda 12GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile hazırlanan DDR3 bellek kitleri 2000MHz'de çalışıyor ve CL9 zamanlamalarıyla geliyorlar. 64-bit işletim sistemlerinin kullanıldığı profesyonel sistemlere ek olarak yüksek bellek ihtiyacı olan kullanıcılar ve hız aşırtmacılar için hazırlanan bellek kitleri, Altın sarısı rengindeki büyük soğutucuları ile etkili soğutma performansı sundukları belirtiliyor.

256MB x 8 çip konfigürasyonuna sahip olan DDR3 bellek kitleri daha agresif zamanlamalar için Intel'in Xtreme Memory Profile adı verilen teknolojisiyle uyumlu anakartlarda CL9'dan daha düşük erişim sürelerinde çalıştırılabiliyor. Öte yandan AMD'nin Soket AM3 platformuyla da uyumlu olan kitlerin fiyatları ise açıklanmadı.


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aspirin_00 9 yıl
1 gb 80tl ise 8 gb sanırım 400 tl dyanır
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aspirin_00 9 yıl
bu ramleri destekleyen anakart almak şart yoksa hayal ürünü olur
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NecroCyber-777 9 yıl
bu ramler için bende yabancı forumlarda apacer giantların cok iyi ramler olduğunu duymuştum ama cok aşırı derecede kullanan yok galiba
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SpawnOnur 9 yıl
O zaman sadece bakabiliriz.:D
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BLUE MAnN 9 yıl
Ne zaman raflarda göreceğiz?
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No Way Out 9 yıl

BLUE MAnN

Ne zaman raflarda göreceğiz?

Türkiyede hiçbir zaman...
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emrebo 9 yıl
Bence çok ama çok kaliteli bir ram,Kesinlikle Amd x6/x8 yada i7 li bir sisteme geçersem g.skillden vaz geçtim.Özellikle amd kullanıcıları için 8gb ram çok çok iyi 4gb bile bu devirde artık yetmesken 8 gb çok iyi.Ha intel kullanıcılar için 12 gb biraz fazla olabilir ona bir şey demem ama bence çok sağlam iyiki çıkmış bu bellekler.Cl9 olmasının bir önemi yok o/c yaparken cl7-8 e indirirm ben onu zaten :D
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