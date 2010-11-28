Apacer'den 2400MHz'de çalışan hız aşırtma odaklı bellek kiti: Ares

Asus'dan sonra Ares adını ürünlerinde kullanan ikinci firma Apacer oldu ve hız aşırtmacılar için hazırladığı aynı isimdeki yeni bellek kitlerini duyurdu. Çift kanal formunda olan ve Intel LGA1156 platformunu hedef alan yeni bellek kitleri tercihe bağlı olarak 2000MHz veya 2400MHz olarak belirlenen iki farklı hız seçeneği ile alınabiliyorlar.

Çalışma gerilimleri 1.65v olarak açıklanan bellek kitlerini geliştirirken hız aşırtmacılardan gelen geri bildirimlere büyük önem verdiğini belirten Apacer, yeni belleklerinde gelişmiş soğutucu tasarımı kullanıyor. Yüksek hızlarda daha iyi ısı transferi için ısı borulu soğutucunun kullanıldığı yeni bellek kitlerinin erişim süreleri ve fiyatları ise açıklanmadı.