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Apacer'den 2400MHz'de çalışan hız aşırtma odaklı bellek kiti: Ares

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,6b
1
6
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan sonra Ares adını ürünlerinde kullanan ikinci firma Apacer oldu ve hız aşırtmacılar için hazırladığı aynı isimdeki yeni bellek kitlerini duyurdu. Çift kanal formunda olan ve Intel LGA1156 platformunu hedef alan yeni bellek kitleri tercihe bağlı olarak 2000MHz veya 2400MHz olarak belirlenen iki farklı hız seçeneği ile alınabiliyorlar.

Çalışma gerilimleri 1.65v olarak açıklanan bellek kitlerini geliştirirken hız aşırtmacılardan gelen geri bildirimlere büyük önem verdiğini belirten Apacer, yeni belleklerinde gelişmiş soğutucu tasarımı kullanıyor. Yüksek hızlarda daha iyi ısı transferi için ısı borulu soğutucunun kullanıldığı yeni bellek kitlerinin erişim süreleri ve fiyatları ise açıklanmadı.


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Furkán 9 yıl
Soğutucusu Thermalright'ın HR-07 modeline benziyo..

Belleklerin Timing'lerini merak ettim doğrusu..
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Batuist 9 yıl
fanlı bellek duymadınız mı?? DH'tasınız yazdıklarınızı düşünüp yazın bence!! :))
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ozkan_tpc 9 yıl
Yakında belleklere de fan takarlar...
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Xagdas 9 yıl

ozkan_tpc

Yakında belleklere de fan takarlar...

fanlı bi sürü model var zaten.
üstten fanlı, dahili değil ama neyse...
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xdorukx 9 yıl
Güzel belleklere benziyor özelikle sogutucu olarak.
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maliahmet1 9 yıl
gayet hızlı ama fiyatlarıda baya güzel olur bizim ülkede zaten dış ülkedeki fiyatlardan %50fazla nedense kdv vesaire derken fiyat 2katına yakın
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