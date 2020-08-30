Apple, 12 inçlik MacBook'u geri getirecek

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Apple'a yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre şirket 12 inçlik MacBook modelini, kendi geliştirdiği ARM işlemciyle yeninden canlandıracak.

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Dizüstü bilgisayarın Apple Silicon işlemci, 8/16 GB RAM ve 256/512 GB ( ve muhtemelen 1 TB) SSD ile geleceği söyleniyor. Ayrıca 20 saate kadar pil ömrü sunacak.

Yenilenen 12 inç MacBook'ta FaceTime için 720p çözünürlükte bir HD kamera yer alacak. Buna ek olarak 1 adet USB-C bağlantı noktası ve dördüncü nesil kelebek klavye ile donatılacağı da gelen haberler arasında.

Lansman Ekim ayında

Dizüstü bilgisayarın uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere üç renk seçeneği ile piyasaya sürüleceği söyleniyor. Aynı zamanda 900 gramdan daha hafif olacak ve 849 dolar (öğrenciler için 799 dolar) başlangıç fiyatıyla satılacak.

Apple'ın Ekim ayında kendi ARM işlemcisiyle güçlendirilmiş dizüstü bilgisayarlarını tanıtması bekleniyor.

https://twitter.com/komiya_kj/status/1299710926044590080

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