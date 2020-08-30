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    Apple, 12 inçlik MacBook'u geri getirecek

    Apple Silicon işlemcilerle güçlendirilmiş Mac bilgisayarlar Ekim ayında sahneye çıkacak. Şirket 12 inçlik MacBook modelini de canlandırmaya hazırlanıyor.
    4 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple, 12 inçlik MacBook'u geri getirecek
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    Apple'a yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre şirket 12 inçlik MacBook modelini, kendi geliştirdiği ARM işlemciyle yeninden canlandıracak.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S20 FE modelleri, Samsung'un web sitesinde listelendi"

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    Dizüstü bilgisayarın Apple Silicon işlemci, 8/16 GB RAM ve 256/512 GB ( ve muhtemelen 1 TB) SSD ile geleceği söyleniyor. Ayrıca 20 saate kadar pil ömrü sunacak.

    Yenilenen 12 inç MacBook'ta FaceTime için 720p çözünürlükte bir HD kamera yer alacak. Buna ek olarak 1 adet USB-C bağlantı noktası ve dördüncü nesil kelebek klavye ile donatılacağı da gelen haberler arasında.

    Lansman Ekim ayında

    Dizüstü bilgisayarın uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere üç renk seçeneği ile piyasaya sürüleceği söyleniyor. Aynı zamanda 900 gramdan daha hafif olacak ve 849 dolar (öğrenciler için 799 dolar) başlangıç fiyatıyla satılacak.

    Apple'ın Ekim ayında kendi ARM işlemcisiyle güçlendirilmiş dizüstü bilgisayarlarını tanıtması bekleniyor.



    https://twitter.com/komiya_kj/status/1299710926044590080 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    erdknt 33 dk.
    Fiyatı yüksek geldi bana 700-750 usd gibi çıkacağını tahmin ediyordum .ipad pronun bir miktar altında olur demiştim. kendi çipini kullanması bir nebze olsun fiyatları aşağı çeker diye düşünüyorum. Ekran boyutunun küçük olması, USB-C sayısının 1 olması göz önünde bulundurulursa biraz yüksek bir meblağ. Bekleyip göreceğiz.
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    Dreandes (Ahmet Bey) 3 sa.
    Scissor klavye ile gelmeliydi. Hala butterfly kullanmaya zorluyorlar milleti. Pil ömrü muazzam duruyor, işlemci gücü de iyi olursa 800 dolara iyi satar.
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    jesipikmin 4 sa. yeni yorumcu
    Yine ülkemizde yok satacaktır... Burda açız diye mesaj atanların altında 2020 model araç ve elinde 20 binlik telefon var. Oturduğu ev ise en kötü ihtimalle 500 bin lira. Hayla zirlayanlar var samimi değilsiniz... Ben Almanya da yaşıyorum çektiğimiz sıkıntıyı ben bilirim adama namaz kildirmiyorlar dünya İslmm cemaatinin hatrına dönüyor
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    RawShed 4 sa.
    $800 mı? En az 8 bin TL olur. Ulan şu laptop'u almak için 4 ay yemeden içmeden çalışmamız gerekiyor. Gençliğim gitti ya
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    kadiratilgan (Kadir ATILGAN) 4 sa.
    Bu nasıl bir başlık aq!
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