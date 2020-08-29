Galaxy S20 FE modelleri, Samsung'un web sitesinde listelendi

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Samsung'un yakında Galaxy S20'nin daha uygun fiyatlı bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlandığı biliniyor. Galaxy S20 FE (Fan Edition) adıyla piyasaya sürülecek olan ve 5G destekli varyasyonunun da bulunacağı cihaz, şirketin web sitesinde listelendi.

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Samsung sitesinde doğrulandı

Samsung Bulgaristan web sitesinin YouTube Premium tanıtım sayfasında, 4 aylık YouTube Premium ile birlikte gelecek cihazların bir listesi yayınlandı. Uygun akıllı telefonlar listesinde iki cihaz dikkat çekiyor: Galaxy S20 FE ve Galaxy S20 FE 5G. Görünüşe bakılırsa Samsung, biri 5G'yi destekleyen biri de 5G'siz olmak üzere Galaxy S20 FE'nin iki varyantını piyasaya sürecek.

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Cihazlarla ilgili sızan bilgilere göre Galaxy S20 FE modelleri üç arka kamera kurulumu ile gelecek ve tasarım dili olarak Galaxy S20 ile aynı olacaklar. Satışa sunulacak bölgeye göre Snapdragon veye Exynos işlemci ile piyasaya sürülecek olan Galaxy S20 FE modellerinde, Exynos 990'ın kullanılacağı ise kuvvetle muhtemel olarak gösteriliyor. Akıllı telefonların hangi fiyat etiketine sahip olacakları ise şimdilik belli değil.

https://www.samsung.com/bg/youtube-premium/

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