Apple, 2007-2008 yılı Macbook ve Macbook Pro'lardaki şarj sorunu için yazılım güncellemesi yayınladı

Bir süredir bazı Macbook ve Macbook Pro kullanıcıların karşılaştığı yeni güç adaptörlerinin kullanılması halinde cihazın tam olarak şarj olmaması sorununa Apple'dan çözüm geldi. Cupertino'lu; yayınladığı son yazılım güncellemesiyle birlikte "L" uçlu MagSafe adaptörlerini kullanılması halinde 2007-2008 yılı Macbook ve Macbook Pro modellerinde başgösteren şarj olamama sorununun önüne geçildiğini belirtti.

Güncellemeyle ilgili yayınlanan destek dökümanına göre bu sorundan etkilenen Macbook ve Macbook Pro modelleri şunlar,

Macbook (13 inç, 2007 sonu)

Macbook Pro (17 inç, 2008 başı)

Macbook Pro (15 inç, 2008 başı)

Macbook (13 inç, 2008 başı)

Macbook (13 inç, 2008 sonu)

Macbook için yayınlanan güncellemeye buradan; Macbook Pro'lar için yayınlanan güncellemeye ise buradan ulaşabilirsiniz.

Apple; ilk olarak Macbook Air'de kullanmaya başladığı ince profilli "L uçlu MagSafe" adaptörleri yakın zamanda bütün dizüstü Mac'lerde standart hale getirmişti.