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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, 2007-2008 yılı Macbook ve Macbook Pro'lardaki şarj sorunu için yazılım güncellemesi yayınladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Bir süredir bazı Macbook ve Macbook Pro kullanıcıların karşılaştığı yeni güç adaptörlerinin kullanılması halinde cihazın tam olarak şarj olmaması sorununa Apple'dan çözüm geldi. Cupertino'lu; yayınladığı son yazılım güncellemesiyle birlikte "L" uçlu MagSafe adaptörlerini kullanılması halinde 2007-2008 yılı Macbook ve Macbook Pro modellerinde başgösteren şarj olamama sorununun önüne geçildiğini belirtti.

Güncellemeyle ilgili yayınlanan destek dökümanına göre bu sorundan etkilenen Macbook ve Macbook Pro modelleri şunlar,

  • Macbook (13 inç, 2007 sonu)
  • Macbook Pro (17 inç, 2008 başı)
  • Macbook Pro (15 inç, 2008 başı)
  • Macbook (13 inç, 2008 başı)
  • Macbook (13 inç, 2008 sonu)

Macbook için yayınlanan güncellemeye buradan; Macbook Pro'lar için yayınlanan güncellemeye ise buradan ulaşabilirsiniz.

Apple; ilk olarak Macbook Air'de kullanmaya başladığı ince profilli "L uçlu MagSafe" adaptörleri yakın zamanda bütün dizüstü Mac'lerde standart hale getirmişti.


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Batuist 9 yıl
apple zaten sorunlu ürün satma konusunda uzmanmış zaten desenize.. ben iphone4ü ilk zannediyordum!!!
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DH Misafiri 9 yıl
DH Misafiri olarak bu siteye yorum yazmaktan nefret etsem de bu konuda içimi dökmek adına yazmak istedim yayınlanırsa tabi..
Bilinçsiz, marka düşkünü insanlar yüzünden elma logosu olan taş satsa şu apple firması yemin ediyorum peynir ekmek gibi satılır. İşte bu benim gücüme gidiyor.
Bizim patronun veledi, konuşmaya parası yok, 1200 küsür lira verip iphone aldı. Sırf trendi yakalamak, akranlarından geri kalmamış olmak için. Onun okuduğu okula gittim. (Marmara Üniv.) Öyle elemanlar var ki trend mrend umurlarında değil sadece okumaya çalışıyorlar çocuklar...
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timescape 9 yıl
3 ay önce aldığım macbookta da aynı sorun var , Apple kimi kandırıyor 2007 2008 sonu başı önü arkası diyerek ,
diyemiyormu ki "yeni adaptörler bi garip uyduramadık "
....
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maxfocus 9 yıl
Çok erken düzeltmişler, bazı serilerde 3 seneden fazla zaman geçmiş,
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O.Beverly 9 yıl

maxfocus

Çok erken düzeltmişler, bazı serilerde 3 seneden fazla zaman geçmiş,


Haha buna çok güldüm,mac lerin m sini bilmeden yorum yapan o kadar çok kişi var ki ortalıkta.O macler 3 yıl önce çıkmış olabilir ancak L şeklinde adaptörler bu sene çıktı.Ve güncelleme eski maclerin yeni adaptörlerle olan sorununa çözüm getiriyor.
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