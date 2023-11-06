Apple, 2024'te iPad serisinin tamamını güncelleyecek

Tam Boyutta Gör Apple önümüzdeki yıl iPad tablet serisinin tamamını güncellemeyi planlıyor. Cupertinolu şirketi yakından takip eden Bloomberg editörü Mark Gurman, bu konuyla ilgili bazı detaylar paylaştı. Görünüşe bakılırsa iPad, iPad Pro, iPad Air ve iPad mini'nin yeni sürümleri geliyor.

Apple M3 Max, RTX 3080 ve RTX 4080 mobili yakalıyor! 7 sa. önce eklendi

Gurman, 2023'ün Apple'ın yeni bir tablet piyasaya sürmediği ilk yıl olarak kayıtlara geçeceğine dikkat çekti. Bu durum şirketin mali sonuçlarına da etki etmiş durumda. Üçüncü çeyreğin sonunda iPad segmentinden elde edilen gelir bir önceki yıla göre %10 azaldı.

İşte iPad modellerinin son güncellenme tarihleri

• iPad Pro: Ekim 2022

• iPad: Ekim 2022

• iPad Air: Mart 2022

• iPad mini: Eylül 2021

Tam Boyutta Gör

Mac serisi ve AirPods'lara da sıra geliyor

Gurman daha önce Apple'ın M3 işlemci ve OLED ekranla donatılmış 11 ve 13 inç iPad Pro modellerini 2024'ün ilk yarısında piyasaya süreceğini belirtmişti. Ayrıca şirketin Ekim ortalarında iPad, iPad mini ve iPad Air'i güncelleyeceği söyleniyordu ancak bu gerçekleşmedi.

Mac serisine gelince, Bloomberg güncellenmiş 13 ve 15 inç MacBook Air ile Mac mini'nin 2024'te piyasaya sürüleceğini tahmin ediyor. Buna ek olarak Mac Studio'nun bir sonraki sürümü de geliştirme aşamasında. Gurman geçen ay Apple'ın AirPods kulaklık serisini yenileme planlarını da açıklamıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.