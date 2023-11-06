Apple, 2024'te iPad serisinin tamamını güncelleyecek

Gurman, 2023'ün Apple'ın yeni bir tablet piyasaya sürmediği ilk yıl olarak kayıtlara geçeceğine dikkat çekti. Bu durum şirketin mali sonuçlarına da etki etmiş durumda. Üçüncü çeyreğin sonunda iPad segmentinden elde edilen gelir bir önceki yıla göre %10 azaldı.
İşte iPad modellerinin son güncellenme tarihleri
• iPad Pro: Ekim 2022
• iPad: Ekim 2022
• iPad Air: Mart 2022
• iPad mini: Eylül 2021
Mac serisi ve AirPods'lara da sıra geliyor
Gurman daha önce Apple'ın M3 işlemci ve OLED ekranla donatılmış 11 ve 13 inç iPad Pro modellerini 2024'ün ilk yarısında piyasaya süreceğini belirtmişti. Ayrıca şirketin Ekim ortalarında iPad, iPad mini ve iPad Air'i güncelleyeceği söyleniyordu ancak bu gerçekleşmedi.
Mac serisine gelince, Bloomberg güncellenmiş 13 ve 15 inç MacBook Air ile Mac mini'nin 2024'te piyasaya sürüleceğini tahmin ediyor. Buna ek olarak Mac Studio'nun bir sonraki sürümü de geliştirme aşamasında. Gurman geçen ay Apple'ın AirPods kulaklık serisini yenileme planlarını da açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.