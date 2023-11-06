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    Apple, 2024'te iPad serisinin tamamını güncelleyecek

    Bloomberg editörü Mark Gurman, Apple'ın önümüzdeki yıl iPad serisinin tamamını güncelleyeceğini açıkladı. Ayrıca, şirketin ilk kez bu yıl yeni bir tablet çıkarmadığına dikkat çekti.
    Apple, 2024'te iPad serisinin tamamını güncelleyecek Tam Boyutta Gör
    Apple önümüzdeki yıl iPad tablet serisinin tamamını güncellemeyi planlıyor. Cupertinolu şirketi yakından takip eden Bloomberg editörü Mark Gurman, bu konuyla ilgili bazı detaylar paylaştı. Görünüşe bakılırsa iPad, iPad Pro, iPad Air ve iPad mini'nin yeni sürümleri geliyor.

    Gurman, 2023'ün Apple'ın yeni bir tablet piyasaya sürmediği ilk yıl olarak kayıtlara geçeceğine dikkat çekti. Bu durum şirketin mali sonuçlarına da etki etmiş durumda. Üçüncü çeyreğin sonunda iPad segmentinden elde edilen gelir bir önceki yıla göre %10 azaldı.

    İşte iPad modellerinin son güncellenme tarihleri

    • iPad Pro: Ekim 2022
    • iPad: Ekim 2022
    • iPad Air: Mart 2022
    • iPad mini: Eylül 2021

    Apple, 2024'te iPad serisinin tamamını güncelleyecek Tam Boyutta Gör

    Mac serisi ve AirPods'lara da sıra geliyor

    Gurman daha önce Apple'ın M3 işlemci ve OLED ekranla donatılmış 11 ve 13 inç iPad Pro modellerini 2024'ün ilk yarısında piyasaya süreceğini belirtmişti. Ayrıca şirketin Ekim ortalarında iPad, iPad mini ve iPad Air'i güncelleyeceği söyleniyordu ancak bu gerçekleşmedi.

    Mac serisine gelince, Bloomberg güncellenmiş 13 ve 15 inç MacBook Air ile Mac mini'nin 2024'te piyasaya sürüleceğini tahmin ediyor. Buna ek olarak Mac Studio'nun bir sonraki sürümü de geliştirme aşamasında. Gurman geçen ay Apple'ın AirPods kulaklık serisini yenileme planlarını da açıklamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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