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    Apple M3 Max grafik performansında RTX 3080 ve RTX 4080 mobili yakalıyor!

    Apple'ın yeni tanıttığı M3 Max işlemcisi GPU performansıyla Nvidia ve AMD'nin üst seviye ekran kartlarına meydan okuyor. GFXBench testine sokulan yeni işlemcinin skorlarına bakalım.
    Apple M3 Max, RTX 3080 ve RTX 4080 mobili yakalıyor! Tam Boyutta Gör
    Apple'in yeni tanıtıtğı M3 Max işlemcisi performans çıtasını en yükseğe koyarak rakiplerine göz dağı veriyor. Sadece CPU performansı değil GPU performansında da çok başarılı olan çip Nvidia ve AMD'nin üst seviye ekran kartlarına meydan okuyor.

    GFXBench Aztex testine tabi tutulan M3 Max'ın 40 çekirdekli grafik işlemcisi 1440p çözünürlükte 443 fps ortalama ile 28.517 kare elde etti. Karşılaştıracak olursak masaüstü RTX 3080 ekran kartının çok az altında bir skor bu. RTX 3080 aynı testte ortalama 449 fps ile 28.889 kare elde ediyor. Hatta RTX 4080'in laptop versiyonuna bile oldukça yaklaşıyor. RTX 4080'in elde ettiği skor ortalama 463 fps ile 29.759 kare olarak ölçüldü.

    GFXBench testinde tutarsız sonuçlar çıkabiliyor

    Bu skorlara göre M3 Max'ın GPU'su RTX 4080'in laptop versiyonundan sadece %7 daha yavaş. Yalnız belirtmemiz gereken bir husus var. GFXBench'in verdiği skorlarda tutarsızlık mevcut. Bu testte M3'ün 10 çekirdekli GPU'su aynı çekirdeğe sahip M2'den sadece %7.4 daha yüksek skor elde edebildi. Aynı zamanda Apple'ın A16'sı da A17 Pro'dan yüksek skor elde etmişti. Daha sonradan GFXBench'in bir seneden beri güncellenmediği ortaya çıktı. Bu nedenle yeni GPU'nun gerçek gücünü gösterebilmesi için yazılımda optimizasyonların yapılması gerekiyor.

    Diğer bir husus Nvidia'nın kartları DirectX'de çalışırken M3 Max Apple'ın kendi API'si olan Metal'de çalışıyor. Dolayısıyla skorların bu kadar yakın olması API farklılıklarından kaynaklanıyor olabilir. Bunu belirtimemizin sebebi geçmişte M2 Max'in bile Shadow of the Tomb Raider gibi eski oyunları yüksek çözünürlüklerde çalıştırırken oynanabilir kare hızları oluşturmakta zorlandığı durumlar yaşanmıştı. Günün sonunda harici kartlar ekstra performans için özel olarak üretilmiş kartlardır. M3 Max'in GPU'su ise çok güçlü olsa bile işlemciye entegre bir çip olduğundan aynı performansı beklemek doğru değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1139 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    Apple M3, Apple M3 Max ve
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