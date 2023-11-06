Apple M3 Max grafik performansında RTX 3080 ve RTX 4080 mobili yakalıyor!

Tam Boyutta Gör Apple'in yeni tanıtıtğı M3 Max işlemcisi performans çıtasını en yükseğe koyarak rakiplerine göz dağı veriyor. Sadece CPU performansı değil GPU performansında da çok başarılı olan çip Nvidia ve AMD'nin üst seviye ekran kartlarına meydan okuyor.

GFXBench Aztex testine tabi tutulan M3 Max'ın 40 çekirdekli grafik işlemcisi 1440p çözünürlükte 443 fps ortalama ile 28.517 kare elde etti. Karşılaştıracak olursak masaüstü RTX 3080 ekran kartının çok az altında bir skor bu. RTX 3080 aynı testte ortalama 449 fps ile 28.889 kare elde ediyor. Hatta RTX 4080'in laptop versiyonuna bile oldukça yaklaşıyor. RTX 4080'in elde ettiği skor ortalama 463 fps ile 29.759 kare olarak ölçüldü.

GFXBench testinde tutarsız sonuçlar çıkabiliyor

Bu skorlara göre M3 Max'ın GPU'su RTX 4080'in laptop versiyonundan sadece %7 daha yavaş. Yalnız belirtmemiz gereken bir husus var. GFXBench'in verdiği skorlarda tutarsızlık mevcut. Bu testte M3'ün 10 çekirdekli GPU'su aynı çekirdeğe sahip M2'den sadece %7.4 daha yüksek skor elde edebildi. Aynı zamanda Apple'ın A16'sı da A17 Pro'dan yüksek skor elde etmişti. Daha sonradan GFXBench'in bir seneden beri güncellenmediği ortaya çıktı. Bu nedenle yeni GPU'nun gerçek gücünü gösterebilmesi için yazılımda optimizasyonların yapılması gerekiyor.

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Diğer bir husus Nvidia'nın kartları DirectX'de çalışırken M3 Max Apple'ın kendi API'si olan Metal'de çalışıyor. Dolayısıyla skorların bu kadar yakın olması API farklılıklarından kaynaklanıyor olabilir. Bunu belirtimemizin sebebi geçmişte M2 Max'in bile Shadow of the Tomb Raider gibi eski oyunları yüksek çözünürlüklerde çalıştırırken oynanabilir kare hızları oluşturmakta zorlandığı durumlar yaşanmıştı. Günün sonunda harici kartlar ekstra performans için özel olarak üretilmiş kartlardır. M3 Max'in GPU'su ise çok güçlü olsa bile işlemciye entegre bir çip olduğundan aynı performansı beklemek doğru değil.

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