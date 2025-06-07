Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo Pad 5e tanıtım için gün sayıyor: Büyük ekran, yeni nesil performans

    Vivo, bu ayın sonunda yalnızca akıllı telefonuyla değil, yeni tableti Pad 5e ile de sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Cihaz büyük ekranı, güçlü işlemcisi ve yüksek yenileme hızıyla dikkat çeken çekiyor.

    Vivo Pad 5e tanıtım için gün sayıyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Vivo, Haziran ayının sonunda yeni ürünleriyle teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Şirketin merakla beklenen katlanabilir modeli X Fold 5, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle yüksek performans vadederken, 6.000 mAh bataryası sayesinde uzun kullanım süresi sunuyor. 90W kablolu ve 30W kablosuz hızlı şarj desteği bulunan cihazda, iki adet 32 MP’lik ön kamera yer alıyor. Katlandığında dış yüzeyde 6.53 inç LTPO OLED ekran, açıldığında ise 8.03 inç büyüklüğünde 2K+ çözünürlükte AMOLED bir ana ekran kullanıcıyı karşılıyor. Her iki ekran da 120Hz yenileme hızı sunarak akıcı bir deneyim sağlıyor.

    X Fold 5 ile birlikte tanıtılması beklenen bir diğer cihaz ise Vivo Pad 5e. 12.1 inç büyüklüğünde ve 144Hz yenileme hızına sahip LCD ekranıyla gelen tablet, Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden güç alıyor. 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama seçeneği sunan cihaz, Android 14 tabanlı OriginOS 4 işletim sistemiyle çalışıyor. 10.000 mAh kapasiteli bataryası 44W hızlı şarj desteğine sahipken, multimedya tarafında altı hoparlörlü ses sistemiyle öne çıkıyor.

    Vivo’nun tanıtacağı bir diğer ürün ise kablosuz kulaklık modeli TWS Air 3 Pro. 12 mm dinamik sürücülerle donatılan kulaklık, Bluetooth 6.0 bağlantısı, yapay zekâ destekli gürültü engelleme, uzamsal ses desteği ve düşük gecikme modu gibi özellikler taşıyor. Tek şarjla 10 saat kullanım sunan cihaz, şarj kutusuyla birlikte toplamda 45 saate kadar pil ömrü vadediyor.

    Tüm bu cihazlarla ilgili fiyat ve satış detaylarının, önümüzdeki günlerde yapılacak resmi lansmanla netleşmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Profil resmi
    turkelvis 22 saat önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 1 gün önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seat cordoba 1.4 tdi samsung 55q80d 1.5 milyona alınacak arabalar 2024 arayan numara yok ne demek blackjack nasıl oynanır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 FS
    Oppo Reno11 FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen Max
    HP Omen Max
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum