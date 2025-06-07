Vivo Pad 5e tanıtım için gün sayıyor: Büyük ekran, yeni nesil performans

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Vivo, Haziran ayının sonunda yeni ürünleriyle teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Şirketin merakla beklenen katlanabilir modeli X Fold 5, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle yüksek performans vadederken, 6.000 mAh bataryası sayesinde uzun kullanım süresi sunuyor. 90W kablolu ve 30W kablosuz hızlı şarj desteği bulunan cihazda, iki adet 32 MP’lik ön kamera yer alıyor. Katlandığında dış yüzeyde 6.53 inç LTPO OLED ekran, açıldığında ise 8.03 inç büyüklüğünde 2K+ çözünürlükte AMOLED bir ana ekran kullanıcıyı karşılıyor. Her iki ekran da 120Hz yenileme hızı sunarak akıcı bir deneyim sağlıyor.

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X Fold 5 ile birlikte tanıtılması beklenen bir diğer cihaz ise Vivo Pad 5e. 12.1 inç büyüklüğünde ve 144Hz yenileme hızına sahip LCD ekranıyla gelen tablet, Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden güç alıyor. 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama seçeneği sunan cihaz, Android 14 tabanlı OriginOS 4 işletim sistemiyle çalışıyor. 10.000 mAh kapasiteli bataryası 44W hızlı şarj desteğine sahipken, multimedya tarafında altı hoparlörlü ses sistemiyle öne çıkıyor.

Vivo’nun tanıtacağı bir diğer ürün ise kablosuz kulaklık modeli TWS Air 3 Pro. 12 mm dinamik sürücülerle donatılan kulaklık, Bluetooth 6.0 bağlantısı, yapay zekâ destekli gürültü engelleme, uzamsal ses desteği ve düşük gecikme modu gibi özellikler taşıyor. Tek şarjla 10 saat kullanım sunan cihaz, şarj kutusuyla birlikte toplamda 45 saate kadar pil ömrü vadediyor.

Tüm bu cihazlarla ilgili fiyat ve satış detaylarının, önümüzdeki günlerde yapılacak resmi lansmanla netleşmesi bekleniyor.

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Vivo Pad 5e tanıtım için gün sayıyor: İşte özellikleri

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