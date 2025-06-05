Bütçe dostu Redmi Pad 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Redmi Pad 2 özellikleri
Redmi Pad 2, selefinden biraz daha büyük olan 11 inçlik IPS LCD bir ekranla geliyor. Çözünürlüğü de artan (2560 x 1600 piksel) bu ekran, 90 Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklık sunuyor.
İşlemci tarafında ise MediaTek'in Helio G100 yonga seti bizleri karşılıyor. Bu yonga seti, önceki modelde yer alan Helio G99'un elden geçirilmiş versiyonu. Dolayısıyla performans anlamında çok büyük fark yaratmıyor.
5 MP ön kamera ve 8 MP arka kameralara sahip olan cihaz, selefinden 1000 mAh daha fazla kapasite sunan 9000 mAh batarya ile geliyor ve 18 W hızla şarj olabiliyor. Cihazda ayrıca Dolby Atmos destekli 4 hoparlör yer alıyor.
Redmi Pad 2 fiyatı
Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile kutudan çıkan Redmi Pad 2'nin fiyatları şöyle:
- Wi-Fi, 4 GB / 128 GB: 199 euro
- Wi-Fi, 8 GB / 256 GB: 259 euro
- 4G, 4 GB / 128 GB: 259 euro
- 4G, 8 GB / 256 GB: 307 euro
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.