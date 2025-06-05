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    Bütçe dostu Redmi Pad 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi, üç yılın ardından Redmi Pad'in ikinci neslini piyasaya sürdü. İlk nesle göre önemli iyileştirmeler getiren Redmi Pad 2 neler sunuyor?                     

    Redmi Pad 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, üç yılın ardından Redmi Pad'in ikinci neslini piyasaya sürdü. 2022 yılında çıkna ilk nesle göre önemli iyileştirmeler getiren Redmi Pad 2 neler sunuyor bir göz atalım.

    Redmi Pad 2 özellikleri

    Redmi Pad 2, selefinden biraz daha büyük olan 11 inçlik IPS LCD bir ekranla geliyor. Çözünürlüğü de artan (2560 x 1600 piksel) bu ekran, 90 Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklık sunuyor.

    İşlemci tarafında ise MediaTek'in Helio G100 yonga seti bizleri karşılıyor. Bu yonga seti, önceki modelde yer alan Helio G99'un elden geçirilmiş versiyonu. Dolayısıyla performans anlamında çok büyük fark yaratmıyor.  

    Redmi Pad 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Wi-Fi ve 4G versiyonlarıyla satışa sunulan Redmi Pad 2'nin 4/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanına seçenekleri bulunuyor. Ayrıca, 2 TB'a kadar hafıza kartlarına izin veren microSD kart yuvası da bulunuyor.

    5 MP ön kamera ve 8 MP arka kameralara sahip olan cihaz, selefinden 1000 mAh daha fazla kapasite sunan 9000 mAh batarya ile geliyor ve 18 W hızla şarj olabiliyor. Cihazda ayrıca Dolby Atmos destekli 4 hoparlör yer alıyor.

    Redmi Pad 2 fiyatı

    Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile kutudan çıkan Redmi Pad 2'nin fiyatları şöyle:

    • Wi-Fi, 4 GB / 128 GB: 199 euro
    • Wi-Fi, 8 GB / 256 GB: 259 euro
    • 4G, 4 GB / 128 GB: 259 euro
    • 4G, 8 GB / 256 GB: 307 euro
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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Y
    YouRæk 2 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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