Apple, iPad için yeniden tasarlanmış Magic Keyboard üzerinde çalışıyor

Apple, Magic Keyboard'ı yeniden tasarlıyor
Gurman, son “Power On” bülteninde Apple'ın tedarikçilerinin iPad için önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi planlanan yeni bir klavye geliştirdiğini söyledi. Aksesuarın iPad Pro yerine giriş seviyesi iPad ya da iPad Air için tasarlanacağı söyleniyor.
M4 iPad Pro için geliştirilen yeni Magic Keyboard gibi alüminyum bir üst kasaya sahip olmayacak olsa da bir fonksiyon sırasına sahip olabilir. Cihazın 2025'in ortalarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Bu yılın başlarında Apple, iPad Pro için alüminyum üst kasa, fonksiyon sırası ve daha büyük bir trackpad içeren tamamen yeniden tasarlanmış Magic Keyboard'u piyasaya sürmüştü. Apple, iPad Air için önceki nesil Magic Keyboard'un yanı sıra 10. nesil iPad için Magic Keyboard Folio'yu satmaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.