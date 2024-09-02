Apple, iPad için yeniden tasarlanmış Magic Keyboard üzerinde çalışıyor

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Tam Boyutta Gör Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple, iPad için yeni bir Magic Keyboard üzerinde çalışıyor. Söz konusu Magic Keyboard'un daha düşük maliyetli olması bekleniyor.

Apple, Magic Keyboard'ı yeniden tasarlıyor

Gurman, son “Power On” bülteninde Apple'ın tedarikçilerinin iPad için önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi planlanan yeni bir klavye geliştirdiğini söyledi. Aksesuarın iPad Pro yerine giriş seviyesi iPad ya da iPad Air için tasarlanacağı söyleniyor.

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M4 iPad Pro için geliştirilen yeni Magic Keyboard gibi alüminyum bir üst kasaya sahip olmayacak olsa da bir fonksiyon sırasına sahip olabilir. Cihazın 2025'in ortalarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu yılın başlarında Apple, iPad Pro için alüminyum üst kasa, fonksiyon sırası ve daha büyük bir trackpad içeren tamamen yeniden tasarlanmış Magic Keyboard'u piyasaya sürmüştü. Apple, iPad Air için önceki nesil Magic Keyboard'un yanı sıra 10. nesil iPad için Magic Keyboard Folio'yu satmaya devam ediyor.

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Apple, iPad için yeni Magic Keyboard üzerinde çalışıyor