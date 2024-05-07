iPad'ler için yeni Apple Magic Keyboard tanıtıldı! Yeni iPad Pro için yeni klavye!

- Trackpad büyüdü
- Yeni Magic Keyboard 2024 Özellikleri Neler?
- Yeni Magic Keyboard 2024 fiyatı
- Yorumlar
Apple’ın yeni Magic Keyboard aksesuarında, önceki Magic Keyboard’larda kullanıcıların şikayet ettiği çeşitli sorunları gidermiş ve yeni özellikler eklemiş. Yeni Magic Keyboard hem sorunlarından arındırılmış şekilde hem de işlevsel birtakım yeniliklerle geliyor. Ayrıca tasarımsal olarak da ufak değişiklikler göze çarpıyor. Yeni Magic Keyboard yalnızca yeni iPad Pro modelleri ile kullanılabilecek.
Trackpad büyüdü
Yenşi iPad Pro için yeni Magic Keyboard klavyelerin en büyük yeniliği yeni trackpad’i ve yeni malzemesi. Yeni Magic Keyboard'da MacBook’taki trackpade benzer bir trackpad’e yer veriliyor. Trackpad büyümüş ve haptik geri dönüş sağlayan motor eklenmiş. Ayrıca trackpad’in büyümesi sayesinde, önceki nesildeki bükülme sorunu giderilmiş. Cam yüzey kullanılarak daha akışkan deneyim sağlanıyor.
Klavyenin üst satırına 14 adet fonksiyon tuşu eklendi. Ekran parlaklığı, ses kontrolü, medya oynatma gibi fonskiyonlar bu tuşlarla kontrol edilebiliyor. Tuşların yapısında herhangi bir değişiklik yok. Tuşlar 1 mm hareket mesafesi sunuyor ve arkadan aydınlatma ile geliyor. Sol köşede bir adet eşzamanlı şarj özelliklli USB-C portu bulunuyor.
Yeni Magic Keyboard 2024 Özellikleri Neler?
- Daha büyük trackpad
- Trackpad'de haptik geri dönüş motoru ve cam yüzey
- 14 adet fonksiyon tuşu
- Alüminyum materyal
- Daha hafif, daha ince
- Sadece yeni iPad Pro ile uyumlu
Yeni Magic Keyboard 2024 fiyatı
- 11 inç iPad Pro (M4) için Magic Keyboard: 11.999 TL
- 13 inç iPad Pro (M4) için Magic Keyboard: 13.999 TL
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.