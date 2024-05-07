iPad'ler için yeni Apple Magic Keyboard tanıtıldı! Yeni iPad Pro için yeni klavye!

Tam Boyutta Gör Apple, bugünkü Let Loose etkinliğinde yeni iPad modellerinin yanı sıra iPad modelleri için yeni Magic Keyboard klavyesini tanıttı. Böylelikle Magic Keyboard, 2020 yılından beri ilk kez yenilendi. Apple, iPad modellerinde MacBook’a yakın deneyim sunmak için birtakım yeniliklere gitti.

Apple’ın yeni Magic Keyboard aksesuarında, önceki Magic Keyboard’larda kullanıcıların şikayet ettiği çeşitli sorunları gidermiş ve yeni özellikler eklemiş. Yeni Magic Keyboard hem sorunlarından arındırılmış şekilde hem de işlevsel birtakım yeniliklerle geliyor. Ayrıca tasarımsal olarak da ufak değişiklikler göze çarpıyor. Yeni Magic Keyboard yalnızca yeni iPad Pro modelleri ile kullanılabilecek.

2024 iPad Pro tanıtıldı! M4 çipli iPad Pro 7 fiyatı & özellikleri 2 sa. önce eklendi

Trackpad büyüdü

Yenşi iPad Pro için yeni Magic Keyboard klavyelerin en büyük yeniliği yeni trackpad’i ve yeni malzemesi. Yeni Magic Keyboard'da MacBook’taki trackpade benzer bir trackpad’e yer veriliyor. Trackpad büyümüş ve haptik geri dönüş sağlayan motor eklenmiş. Ayrıca trackpad’in büyümesi sayesinde, önceki nesildeki bükülme sorunu giderilmiş. Cam yüzey kullanılarak daha akışkan deneyim sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör Magic Keyboard klavyesinin çerçevesinde alüminyum materyale geçildi. Böylelikle daha hafif ve daha dayanıklı hale geldi. Tasarımsal açıdan diğer Apple ürünleriyle daha uyumlu görünüyor. Önceki Magic Keyboard modelinde, klavyenin kenarında soyulmalar ve yırtılmalar yaşanabiliyordu. Yeni Magic Keyboard'da böyle sorunlar yaşanmayacak.

Klavyenin üst satırına 14 adet fonksiyon tuşu eklendi. Ekran parlaklığı, ses kontrolü, medya oynatma gibi fonskiyonlar bu tuşlarla kontrol edilebiliyor. Tuşların yapısında herhangi bir değişiklik yok. Tuşlar 1 mm hareket mesafesi sunuyor ve arkadan aydınlatma ile geliyor. Sol köşede bir adet eşzamanlı şarj özelliklli USB-C portu bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Yeni Magic Keyboard 2024 Özellikleri Neler?

Daha büyük trackpad

Trackpad'de haptik geri dönüş motoru ve cam yüzey

14 adet fonksiyon tuşu

Alüminyum materyal

Daha hafif, daha ince

Sadece yeni iPad Pro ile uyumlu

Yeni Magic Keyboard 2024 fiyatı

11 inç iPad Pro (M4) için Magic Keyboard: 11.999 TL

13 inç iPad Pro (M4) için Magic Keyboard: 13.999 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPad Haberleri

Yeni Apple Magic Keyboard tanıtıldı! Magic Keyboard özellikleri