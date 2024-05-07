Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPad'ler için yeni Apple Magic Keyboard tanıtıldı! Yeni iPad Pro için yeni klavye!

    Yeni iPad Pro için 2024 Apple Magic Keyboard tanıtıldı. Yeni Magic Keyboard ile birlikte klavye ve trackpad daha kullanışlı hale geldi. Yeni Magic Keyboard özellikleri neler?
    Yeni Apple Magic Keyboard tanıtıldı! Magic Keyboard özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, bugünkü Let Loose etkinliğinde yeni iPad modellerinin yanı sıra iPad modelleri için yeni Magic Keyboard klavyesini tanıttı. Böylelikle Magic Keyboard, 2020 yılından beri ilk kez yenilendi. Apple, iPad modellerinde MacBook’a yakın deneyim sunmak için birtakım yeniliklere gitti.

    Apple’ın yeni Magic Keyboard aksesuarında, önceki Magic Keyboard’larda kullanıcıların şikayet ettiği çeşitli sorunları gidermiş ve yeni özellikler eklemiş. Yeni Magic Keyboard hem sorunlarından arındırılmış şekilde hem de işlevsel birtakım yeniliklerle geliyor. Ayrıca tasarımsal olarak da ufak değişiklikler göze çarpıyor. Yeni Magic Keyboard yalnızca yeni iPad Pro modelleri ile kullanılabilecek.

    Trackpad büyüdü

    Yenşi iPad Pro için yeni Magic Keyboard klavyelerin en büyük yeniliği yeni trackpad’i ve yeni malzemesi. Yeni Magic Keyboard'da MacBook’taki trackpade benzer bir trackpad’e yer veriliyor. Trackpad büyümüş ve haptik geri dönüş sağlayan motor eklenmiş. Ayrıca trackpad’in büyümesi sayesinde, önceki nesildeki bükülme sorunu giderilmiş. Cam yüzey kullanılarak daha akışkan deneyim sağlanıyor.

    Yeni Apple Magic Keyboard tanıtıldı! Magic Keyboard özellikleri Tam Boyutta Gör
    Magic Keyboard klavyesinin çerçevesinde alüminyum materyale geçildi. Böylelikle daha hafif ve daha dayanıklı hale geldi. Tasarımsal açıdan diğer Apple ürünleriyle daha uyumlu görünüyor. Önceki Magic Keyboard modelinde, klavyenin kenarında soyulmalar ve yırtılmalar yaşanabiliyordu. Yeni Magic Keyboard'da böyle sorunlar yaşanmayacak.

    Klavyenin üst satırına 14 adet fonksiyon tuşu eklendi. Ekran parlaklığı, ses kontrolü, medya oynatma gibi fonskiyonlar bu tuşlarla kontrol edilebiliyor. Tuşların yapısında herhangi bir değişiklik yok. Tuşlar 1 mm hareket mesafesi sunuyor ve arkadan aydınlatma ile geliyor. Sol köşede bir adet eşzamanlı şarj özelliklli USB-C portu bulunuyor.

    Yeni Apple Magic Keyboard tanıtıldı! Magic Keyboard özellikleri Tam Boyutta Gör

    Yeni Magic Keyboard 2024 Özellikleri Neler?

    • Daha büyük trackpad
    • Trackpad'de haptik geri dönüş motoru ve cam yüzey
    • 14 adet fonksiyon tuşu
    • Alüminyum materyal
    • Daha hafif, daha ince
    • Sadece yeni iPad Pro ile uyumlu

    Yeni Magic Keyboard 2024 fiyatı

    • 11 inç iPad Pro (M4) için Magic Keyboard: 11.999 TL
    • 13 inç iPad Pro (M4) için Magic Keyboard: 13.999 TL

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    damardan kan gelmemesinin nedenleri havada duran taş tebeşir tozu içersek ne olur en iyi araba şampuanı dacia spring yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T5 V23.3.4
    Monster Tulpar T5 V23.3.4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız