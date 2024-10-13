Yeni iPad Air için tarih verildi: Neler sunacak?

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda büyük yenilikler gören iPad ailesi, Apple’ın en önemli serilerinden olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda iPad Pro ve iPad Air modellerini yenileyen firma, iddialara göre bir sonraki iPad Air modelini beklenenden daha erken tanıtacak.

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Yeni iPad Air büyük bir güncelleme sunmayacak

Apple, geçtiğimiz mayıs ayında yeni iPad modellerini tanıtmıştı. Özellikle iPad Air, yeni özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekse de iddialara göre firma yakın zamanda Air modelini bir kez daha yenilemeyi düşünüyor. Bloomberg’in kaynaklarına göre firma, 2025’in bahar aylarında yeni iPad Air modelini satışa sunacak. Peki Apple, neden iPad Air’ı bu kadar hızlı yenileme kararı aldı?

Tam Boyutta Gör İddialara göre Apple’ın iPad Air’ı yenilemek istemesinin asıl nedeni Magic Keyboard. Bildiğiniz gibi yeni iPad Pro modelleri fonksiyon tuşlarına sahip yeni Magic Keyboard klavyesini kullanıyor ve firma, iPad Air modeli için de bu kılıfı desteklemek istiyor. Cihazın diğer detayları henüz gizemini korusa da bu güncelleme ile iPad Air’ın M3 veya kırpılmış bir M4 işlemciye geçmesi de muhtemel görünüyor. Ayrıca yeni Air; Wi-Fi desteği, ekran parlaklığı ve kamera gibi konularda da ufak güncellemelere sahip olabilir. Yeni iPad Air hakkında önümüzdeki haftalarda daha çok bilgi ortaya çıkacaktır.

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Apple 2025 yılında yeni bir iPad Air modeli tanıtabilir