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    Anlık Bildirim

    Yeni iPad Air için tarih verildi: Neler sunacak?

    Apple’ın geçtiğimiz aylarda yenilediği iPad Air, önümüzdeki yıl yeni bir güncelleme alacak. Merakla beklenen yeni nesil tabletin ilk detayları ve tahmini çıkış fiyatı ortaya çıktı.
    iPad Air Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda büyük yenilikler gören iPad ailesi, Apple’ın en önemli serilerinden olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda iPad Pro ve iPad Air modellerini yenileyen firma, iddialara göre bir sonraki iPad Air modelini beklenenden daha erken tanıtacak. 

    Yeni iPad Air büyük bir güncelleme sunmayacak

    Apple, geçtiğimiz mayıs ayında yeni iPad modellerini tanıtmıştı. Özellikle iPad Air, yeni özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekse de iddialara göre firma yakın zamanda Air modelini bir kez daha yenilemeyi düşünüyor. Bloomberg’in kaynaklarına göre firma, 2025’in bahar aylarında yeni iPad Air modelini satışa sunacak. Peki Apple, neden iPad Air’ı bu kadar hızlı yenileme kararı aldı?

    Apple M4 Tam Boyutta Gör
    İddialara göre Apple’ın iPad Air’ı yenilemek istemesinin asıl nedeni Magic Keyboard. Bildiğiniz gibi yeni iPad Pro modelleri fonksiyon tuşlarına sahip yeni Magic Keyboard klavyesini kullanıyor ve firma, iPad Air modeli için de bu kılıfı desteklemek istiyor. Cihazın diğer detayları henüz gizemini korusa da bu güncelleme ile iPad Air’ın M3 veya kırpılmış bir M4 işlemciye geçmesi de muhtemel görünüyor. Ayrıca yeni Air; Wi-Fi desteği, ekran parlaklığı ve kamera gibi konularda da ufak güncellemelere sahip olabilir. Yeni iPad Air hakkında önümüzdeki haftalarda daha çok bilgi ortaya çıkacaktır.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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