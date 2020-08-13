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    Apple’a 4G patentlerini ihlal ettiği için 506 milyon dolar tazminat cezası

    PanOptis şirketinin 4G LTE ile ilgili patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle Apple aleyhine açtığı davada eyalet mahkemeleri 506 milyon dolar tazminata hükmetti.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple’a 4G patentlerini ihlal ettiği için 506 milyon dolar tazminat cezası
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    Teknoloji dünyasında yenilikler geliştirmek elbette önemli bununla birlikte işin kolayına kaçarak izinsiz bir şekilde teknolojilerin kullanıldığına da sıkça şahit oluyoruz. Apple yeni bir ihlal davasında tazminat ödeyecek.

    4G LTE patentleri

    Bir süredir Apple’ın başı 4G LTE patentlerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle dertteydi. PanOptis çatı şirketine ait Optis Wireless olmak üzere 4 firmaya ait toplamda 7 patentin izinsiz olarak kullanıldığı iddia ediliyordu.

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    Apple’ın hücresel bağlantı sunan iPhone, iPad ve Apple Watch modelleri dava kapsamına alınmıştı. Apple ise her akıllı telefon üreticisi gibi kendi modellerinin de LTE uyumlu olduğunu ve bunun patent ihlaline konu olamayacağını iddia ediyordu.

    Texas federal mahkemesi bu hafta verdiği kararda Apple’ın 506 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Tazminat patent ihlalini kapsayan tüm Apple cihazlarının satış gelirlerine göre hesaplandı.

    Bununla birlikte bu tarz ihlal davaları çok uzun sürüyor. Kararların üst mahkemeye itirazı, tazminatın yeniden hesaplanması talebi gibi gelişmeler kesin hükmün onaylanmasını geciktiriyor. Bu dava da aynı akıbete uğrayacak ve yıllar sürecek. Bu arada PanOptis’in Huawei’ye de 13 milyon dolarlık bir ihlal davası açtığını belirtelim.



    https://wccftech.com/apple-to-pay-506-million-for-infringing-on-panoptis-4g-lte-patents/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf.
    Yine çay, çorba parası değil muhabbeti olmuş ama 506 milyon dolar hiç kimse için az para değildir.
    Kabaca bir hesap yapacak olursak Apple 1000 dolara sattığı bir telefondan cihaz maliyeti, reklam, operasyon, mağaza gideri, personel gideri, vergiler, Ar-ge faaliyetleri gibi ve daha pek çok giderler düştükten sonra 300 dolar kazanıyor olsun. Bu durumda Apple'ın bu parayı kazanması için 1 milyon 686 bin telefon satması lazım ki bir çeyrekte dünya genelinde 19 milyon Iphone 11 satıldığını düşünürsek bu hiç de az bir rakam değil. Türkiye genelindeki satışları bilmiyorum ama 1 yıl boyunca satılan Iphone telefonlardan bile fazla olduğunu düşünüyorum.
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    serdaryıldırım1 1 hf.
    bu parayı biz okurken yoruluyoruz. Onlar için para bile değil
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    İtiraz mitiraz vs Apple 50 ye bağlar bu işi.
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 1 hf.
    Trilyon dolarlik sirket icin iki cay parasi
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