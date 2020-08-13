Apple’a 4G patentlerini ihlal ettiği için 506 milyon dolar tazminat cezası

Teknoloji dünyasında yenilikler geliştirmek elbette önemli bununla birlikte işin kolayına kaçarak izinsiz bir şekilde teknolojilerin kullanıldığına da sıkça şahit oluyoruz. Apple yeni bir ihlal davasında tazminat ödeyecek.
4G LTE patentleri
Bir süredir Apple’ın başı 4G LTE patentlerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle dertteydi. PanOptis çatı şirketine ait Optis Wireless olmak üzere 4 firmaya ait toplamda 7 patentin izinsiz olarak kullanıldığı iddia ediliyordu.İlginizi Çekebilir iPhone üretimi Vietnam’a kaydırılabilir
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Apple’ın hücresel bağlantı sunan iPhone, iPad ve Apple Watch modelleri dava kapsamına alınmıştı. Apple ise her akıllı telefon üreticisi gibi kendi modellerinin de LTE uyumlu olduğunu ve bunun patent ihlaline konu olamayacağını iddia ediyordu.
Texas federal mahkemesi bu hafta verdiği kararda Apple’ın 506 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Tazminat patent ihlalini kapsayan tüm Apple cihazlarının satış gelirlerine göre hesaplandı.
Bununla birlikte bu tarz ihlal davaları çok uzun sürüyor. Kararların üst mahkemeye itirazı, tazminatın yeniden hesaplanması talebi gibi gelişmeler kesin hükmün onaylanmasını geciktiriyor. Bu dava da aynı akıbete uğrayacak ve yıllar sürecek. Bu arada PanOptis’in Huawei’ye de 13 milyon dolarlık bir ihlal davası açtığını belirtelim.
https://wccftech.com/apple-to-pay-506-million-for-infringing-on-panoptis-4g-lte-patents/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kabaca bir hesap yapacak olursak Apple 1000 dolara sattığı bir telefondan cihaz maliyeti, reklam, operasyon, mağaza gideri, personel gideri, vergiler, Ar-ge faaliyetleri gibi ve daha pek çok giderler düştükten sonra 300 dolar kazanıyor olsun. Bu durumda Apple'ın bu parayı kazanması için 1 milyon 686 bin telefon satması lazım ki bir çeyrekte dünya genelinde 19 milyon Iphone 11 satıldığını düşünürsek bu hiç de az bir rakam değil. Türkiye genelindeki satışları bilmiyorum ama 1 yıl boyunca satılan Iphone telefonlardan bile fazla olduğunu düşünüyorum.