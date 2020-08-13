Apple’a 4G patentlerini ihlal ettiği için 506 milyon dolar tazminat cezası

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Teknoloji dünyasında yenilikler geliştirmek elbette önemli bununla birlikte işin kolayına kaçarak izinsiz bir şekilde teknolojilerin kullanıldığına da sıkça şahit oluyoruz. Apple yeni bir ihlal davasında tazminat ödeyecek.

4G LTE patentleri

Bir süredir Apple’ın başı 4G LTE patentlerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle dertteydi. PanOptis çatı şirketine ait Optis Wireless olmak üzere 4 firmaya ait toplamda 7 patentin izinsiz olarak kullanıldığı iddia ediliyordu.

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Apple’ın hücresel bağlantı sunan iPhone, iPad ve Apple Watch modelleri dava kapsamına alınmıştı. Apple ise her akıllı telefon üreticisi gibi kendi modellerinin de LTE uyumlu olduğunu ve bunun patent ihlaline konu olamayacağını iddia ediyordu.

Texas federal mahkemesi bu hafta verdiği kararda Apple’ın 506 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Tazminat patent ihlalini kapsayan tüm Apple cihazlarının satış gelirlerine göre hesaplandı.

Bununla birlikte bu tarz ihlal davaları çok uzun sürüyor. Kararların üst mahkemeye itirazı, tazminatın yeniden hesaplanması talebi gibi gelişmeler kesin hükmün onaylanmasını geciktiriyor. Bu dava da aynı akıbete uğrayacak ve yıllar sürecek. Bu arada PanOptis’in Huawei’ye de 13 milyon dolarlık bir ihlal davası açtığını belirtelim.

https://wccftech.com/apple-to-pay-506-million-for-infringing-on-panoptis-4g-lte-patents/

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