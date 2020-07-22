Galaxy Note 20 Ultra tüm detayları ile karşımızda: İşte özellikleri ve tasarımı

Alman teknoloji sitesi WinFuture, Samsung'un yeni amiral gemisi telefonunun detaylı teknik özelliklerini ve basın görsellerini paylaştı. İşte Galaxy Note 20 Ultra ile ilgili tüm bilgiler.