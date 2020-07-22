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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Note 20 Ultra tüm detayları ile karşımızda: İşte özellikleri ve tasarımı

    Alman teknoloji sitesi WinFuture, Samsung'un yeni amiral gemisi telefonunun detaylı teknik özelliklerini ve basın görsellerini paylaştı. İşte Galaxy Note 20 Ultra ile ilgili tüm bilgiler.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Galaxy Note 20 Ultra tüm detayları ile karşımızda: İşte özellikleri ve tasarımı
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    Winfuture internet sitesi, önümüzdeki ay resmiyet kazanacak Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın detaylı teknik özelliklerini paylaştı. Ayrıca akıllı telefonu mevcut renk seçenekleriyle gösteren render görüntülerini yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung 5 Ağustos'ta 5 yeni cihaz tanıtacak"

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    Galaxy Note 20 Ultra Özellikleri:

    • Boyutlar: 164.8 x 77.2 x 8.1 mm
    • Ekran: 6.9 inç, 3200 × 1440 piksel, Dinamik AMOLED, 120 Hz
    • İşlemci: 2.7 GHz hızında 8 çekirdekli Exynos 990 işlemci, Mali-G77 MP11 GPU
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Hafıza: 256/512 GB UFS 3.1 depolama, microSD kart yuvası
    • Ana Kamera: 108 MP f/1.8 + 12 MP f/2.2 + 12 MP f/3.0
    • Ön Kamera: 10 MP f/2.2
    • Pil: 4.500 mAh, hızlı şarj, kablosuz şarj
    • İşletim Sistemi: Android 10, One UI
    • Bağlantı: USB Type-C (Gen 3.2), Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G, Çift SIM, eSIM, NFC
    • Renk Seçenekleri: Mistik Siyah, Mistik Bronz

    Galaxy Note 20 Ultra tüm detayları ile karşımızda: İşte özellikleri ve tasarımı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung 5 önemli özelliğe odaklanacak

    Samsung, yeni Galaxy Note 20 Ultra'nın beş özelliği üstünde duracak:

    • 108 megapiksel ana sensör, 5x optik zoom ve lazer otomatik odaklama teknolojisine sahip kamera sistemi
    • 120 Hz tazeleme oranı sunan ekran
    • Samsung DeX kablosuz masaüstü sistemi
    • Tepki süresi 9 ms'ye düşürülmüş yeni S Pen
    • Xbox Game Pass ve Microsoft Project Cloud üzerinden 90'dan fazla konsol oyununa erişim imkânı

    Galaxy Note 20 Ultra tüm detayları ile karşımızda: İşte özellikleri ve tasarımı
    Tam Boyutta Gör

    Note 20 Ultra, Corning Gorilla Glass 7 temperli camla korunan ilk akıllı telefon olarak piyasaya sürülecek. Ayrıca 8K video kaydı yapabilecek, AKG stereo hoparlörlerle müzik deneyimi sunabilecek ve IP68 derecesiyle suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

    Galaxy Note 20 Ultra tüm detayları ile karşımızda: İşte özellikleri ve tasarımı
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    Galaxy Note 20 serisi 5 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanan Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılacak. Samsung aynı lansman kapsamında diğer yeni ürünlerini de duyuracak.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 46 dk.
    Güzel, potansiyeli yüksek bir telefona çöpten yapılmış işlemci koyulmuş... Hayırlısı.
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    sezer1578 (sezer ) 51 dk.
    Tahmini çıkış fiyatı : 12499 TL
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    emrhyldrm (emrah yıldırım) 56 dk.
    En önemli özelliği 2 sene büyük Android güncellemesi alacak olması.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    gecenin yargıcı (Fatih Kaymak) 46 dk. emrhyldrm
    Sonrasıda belli note 8 gece fotoğraf cekimi yokken a50 telefonda gece fotoğraf cekimi göndermelerine ne demeli yazılımıda gectim note 8 para veren insanları enayi yerine koymayın
    Yanıtla +2
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    msavul4434 (Mustafa Savul) 56 dk.
    13 15K'ya çıkar kesin piyasaya
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