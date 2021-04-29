Apple'a, App Store hakimiyetini kötüye kullandığı iddiasıyla Rusya'da para cezası verildi

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Rusya, mobil uygulama mağazasının pazardaki hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Apple'a para cezası verdi. Rusya Federal Tekel Karşıtı Servisi (FAS) yaptığı açıklamada, ABD teknoloji devi Apple'ın iOS işletim sistemi aracılığıyla uygulama dağıtımının kendi ürünlerine rekabette avantaj sağladığını söyledi.

Ayrıca Bkz. "Apple'ın Uygulama Takibi Şeffaflığı'na bir itiraz da Almanya'dan geldi"

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Apple'a tekelleşme cezası

Rusya merkezli siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab'ın SafeKids adlı App Store'dan kaldırmasının ardından şirket tarafından yapılan bir şikayetinin ardından FAS, Ağustos 2020'de Apple'ın hakim konumunu kötüye kullandığını belirledi.

Açılan dava sonrasında ise teknoloji devinin App Store'daki üçüncü taraf uygulamaları reddetme hakkı veren hükümleri kaldırmasını gerektiren bir yönerge yayınladı.

Davayı sonuçlandıran FAS, yaptığı açıklamada Rusya'nın tekel karşıtı mevzuatın ihlali iddiasıyla Apple'ı 906,3 milyon ruble (yaklaşık 12,1 milyon dolar) para cezasına hükmetti.

Apple, para cezasına yanıt olarak düzenleyicinin kararına katılmadığını ve itiraz edeceğini söyledi.

https://www.theverge.com/2021/4/28/22407293/apple-russia-antitrust-monopoly-fine-kaspersky-parental-control-app

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